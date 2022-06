Hay fecha para debut de Lorenzo: Colombia confirma rival en amistoso

No estará en el Mundial e Catar pero no significa que no siga siendo un rival de peso para aquellos que sí lograron la clasificación.

La Selección Colombia de fútbol ha oficializado este martes el partido amistoso que marcará el debut del nuevo entrenador, Néstor Lorenzo, quien reemplazó a Reinaldo Rueda.



El rival es la selección de México, hoy al mando de Gerardo 'Tata' Martino y que en su última Copa Mundo fue dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio.



El seleccionado 'manito' prepara su participación en Catar, donde compartirá grupo con Polonia, Argentina y Arabia Saudí y como parte de esa planeación se medirá al equipo nacional, en proceso de reconstrucción tras la dolorosa eliminación de marzo pasado.



¿Cuándo y dónde? Esta es la información oficial de la Fedefútbol sobre el compromiso:



Colombia vs. México

Ciudad: Santa Clara, Estados Unidos

Hora: Por definir

Fecha: 27 de septiembre de 2022

Estadio: Levi’s Stadium