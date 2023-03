Operación revancha: así será Eliminatoria a Mundial 2026 para Colombia

Conmebol confirmó el calendario exacto de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Prográmese desde ahora con los partidos de la Selección Colombia, un camino que empieza y termina contra Venezuela y que mantiene el sistema de los últimos años para la competencia.



Vale mencionar que habrá una Copa América a mediados de 2024 y y que una vez termine la Eliminatoria, en septiembre de 2025, habrá dos fechas FIFA que se utilizarían para amistosos de preparación. El repechaje será en marzo de 2026.



Así será el que se espera sea el camino de regreso a una Copa Mundo, tras la ausencia en Catar 2022:



Septiembre 23/ 2023

Jornada 1

Colombia vs. Venezuela

Jornada 2

Chile vs. Colombia



Octubre 23/2023

Jornada 3

Colombia vs. Uruguay

Jornada 4

Ecuador vs. Colombia



Noviembre 23/2023

Jornada 5

Colombia vs. Brasil

Jornada 6

Paraguay vs. Colombia



Septiembre 24/2024

Jornada 7

Perú vs. Colombia

Jornada 8

Colombia vs. Argentina



Octubre 24/2024

Jornada 9

Bolivia vs. Colombia

Jornada 10

Colombia vs. Chile



Noviembre 24/2024

Jornada 11

Uruguay vs. Colombia

Jornada 12

Colombia vs. Ecuador



Marzo 25/2025

Jornada 13

Brasil vs. Colombia

Jornada 14

Colombia vs. Paraguay



Junio 25/2025

Jornada 15

Colombia vs. Perú

Jornada 16

Argentina vs. Colombia



Septiembre 25/2025

Jornada 17

Colombia vs. Bolivia

Jornada 18

Venezuela vs. Colombia