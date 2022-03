Obró mal: ¿si aquejaba molestias para qué lo convocó Rueda?

El jueves 17 de marzo, a siete días de jugar contra Bolivia, Alfredo Morelos disputó 80 minutos en la caída de los Rangers ante el Estrella Roja de Belgrado por Uefa Europa League. Su motivo de salida, el desgaste del encuentro que se tornó muy físico por momentos, tanto así que el colombiano se tiró al suelo en un momento cuando el balón transcurría con normalidad. El atacante salió sustituido y prendió las alarmas en el club escocés. Sin embargo, su dictamen, que al parecer no fue grave lo dejó viajar para entrenar y disputar los encuentros finales de la Eliminatoria con el combinado nacional. ¿Si venía con molestias, para qué se expuso en el viaje?

Un viaje de Escocia a Colombia aqueja un desgaste mucho más grande, y más allá de eso, adaptarse de nuevo al horario colombiano por la diferencia horaria pega duro. Alfredo Morelos llegó a Barranquilla, pero no pudo ser de la partida ante Bolivia por las molestias que le dejó la semana pasada el encuentro ante Estrella Roja de Belgrado.

Un caso similar al que suscitó en mayo de 2021 cuando salió el listado para enfrentar las Eliminatorias ante Perú y Argentina, y la Copa América en donde aparecía en primera instancia el nombre de James David Rodríguez Rubio, pero con el pasar de los días, el jugador fue desconvocado. Las razones, todavía inciertas, pero que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y Reinaldo Rueda señalaron por su mal estado físico y sus recurrentes lesiones en el sóleo de la pierna izquierda.

Dicha decisión trajo varias quejas del volante que manifestaba estar en las mejores condiciones, no para afrontar a Perú, pero sí a Argentina y la Copa. Si el entrenador sabía que no estaba en óptimas condiciones, esa era la mejor opción. Sin embargo, si ya lo había hecho con James Rodríguez, la gran pregunta es ¿por qué no desconvocó a Alfredo Morelos antes de enfrentar a Bolivia y enviarlo a la tribuna en Barranquilla?

Esta decisión de traer a Morelos tocado por su exigencia en Europa League, y exponerlo en un viaje tan largo solo trajo comentarios negativos en contra del entorno selección y de Reinaldo Rueda que debía conocer la situación. En Escocia, no se quedaron callados sobre ello.

Un exjugador de Rangers, Richard Foster dijo en el PLZ Football Show en Escocia que, ‘es sorprendente que viajara miles de millas para que digan que tiene fatiga muscular. Seguramente si tiene fatiga muscular, Rangers tiene una palabra con la Federación Colombiana de Fútbol y dicen ‘lo mantendremos aquí y lo cuidaremos’. Ha viajado allí, pero no suena bien que esté allí y digan que está fatigado’.



Finalmente, la decisión de Reinaldo Rueda solo expuso más al jugador que disfrutó las sesiones de entrenamiento a la par de sus compañeros y a la hora de que los espectadores querían verlo actuar, el estratega sorprendió enviándolo a la tribuna. Algo que dejó sospechas en sobre su mal estado físico, y que posteriormente, llegó el comunicado de la FCF sobre la desconvocatoria del cordobés.