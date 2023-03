DT se quedó sin excusas: Ángel volvió a Selección a puro rendimiento

El regreso de Tomás Ángel a la Selección Colombia Sub-20 es la noticia de la última convocatoria del técnico Héctor Cárdenas y el triunfo de la evidencia sobre las indirectas.

Y es que la ausencia del atacante de Atlético Nacional, goleador del proceso Cárdenas y hasta capitán de su equipo en el pasado, se quedó sorpresivamente fuera del grupo en el reciente Sudamericano Sub-20 que se celebró en el país y en el cual se aseguró el cupo al Mundial de Indonesia.



El cruce de declaraciones entre el jugador y el DT alcanzó su punto máximo cuando el segundo sugirió que su baja se debía, no al llamado de Jhon Jader Durán, quien a la postre tampoco jugó por su fichaje con Aston Villa, sino a presuntos problemas de convivencia con el grupo de jugadores. "Es mentira", dijo, rotundamente, Ángel, y varios jugadores le dieron la razón.

Hasta ahí, nada que ​ver con el argumento inicial de Cárdenas sobre la inactividad como causa fundamental de la ausencia del jugador del Sudamericano. Mucho se cuestionó esa decisión pues los reemplazos no estaban mejor en ese ítem y mucho le dolió al delantero, según su propia confesión, verse afuera del grupo sin mayores argumentos.

Lo bueno es que ese golpe se volvió una oportunidad de revancha, pues fuera del equipo nacional logró hacer esa actualidad, esos números, ese rendimiento que al parecer era la razón de su exclusión.

​Ángel suma en Atlético Nacional 544 minutos, 3 goles y una asistencia, mucho más que los convocados para el pasado torneo clasificatorio al Mundial y que aquellos que están en este llamado para los próximos amistosos de preparación en España.



Un 79 por ciento de precisión en el pase y 11 pases clave lo convierten además de una opción de delantero distinto con respecto a los 9 clásicos y de jugador asociativo, que siempre se requiere, más en una Copa Mundo.

Números Tomás Ángel 2023 Foto: Sofascore para Futbolred

El dolor de la ausencia en la convocatoria se convirtió para él en una oportunidad de mostrarse en Nacional, donde a decir verdad no tenía mucha oportunidad por sus permanentes ausencias de cuenta de las convocatorias a la selección nacional.

Para Cárdenas los argumentos para no llevarlo se fueron cayendo uno a uno y la decisión de recuperarlo ahora habla bien de su capacidad de reflexión. Ahora será en la cancha y no ante los micrófonos donde uno y otro se mostrarán, sin prejuicios, qué tienen para pelear en una Copa Mundo.