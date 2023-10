Rendir sin sobreactuarse: nueva joya de Colombia para Eliminatorias

La Selección Colombia tuvo varios inconvenientes a los que logró sobreponerse en las dos jornadas de Eliminatorias al Mundial 2026, en las que sumó 2 puntos de 6 en juego. ¿Poco? Puede ser, pero sumarle a Uruguay y Ecuador y no perder, después de los 9 goles que aplicaron entre los dos en el camino a Catar, tiene un mérito.

Porque en la lista de obstáculos hubo casi una decena de lesionados, varios de ellos titulares, porque se jugó en Barranquilla a las 3:30 p.m. y en Quito, a 2.800 metros de altitud, porque en ambos escenarios se pudo ganar, es un hecho, pero también se pudo perder y aún así el equipo salió ileso.



Se habla de James, de Luis Díaz, de Borré, pero pocos focos apuntan a los obreros, a los que se ensucian el uniforme para sumar los puntos, a los que sin tanta prensa cumplen aún por encima de las estrellas.



Y en esa lista, la mejor noticia del partido en Quito, más allá del punto (que pudieron ser tres), fue al aparición de un jugador que demostró ser un 'todo en uno': tiene marca, pase, fondo físico y juventud para garantizar el recambio.



Se llama Kevin Castaño, tiene solo 23 años y es presente pero especialmente futuro para la selección nacional. Su nombre es una especie de reivindicación para los jugadores de la Liga local pues se metió en el radar de Néstor Lorenzo cuando jugaba en Águilas Doradas, desde donde saltó al Cruz Azul de México, su club actual. Jugó como titular contra Japón en marzo pasado (victoria 2-1) y fue una de las figuras y por eso llamó la atención su ausencia en la convocatoria contra Venezuela y Chile, en el inicio de las Eliminatorias.



Es verdad que su presencia en la actual convocatoria pasaba mucho por la baja de Jefferson Lerma por lesión y por la huella de altura que era una condición necesaria para actuar en Quito. Pero una vez se le abrió esa puerta, su mérito fue entrar para quedarse: le ganó el pulso entre los titulares nada menos que a Wilmar Barrios y firmó un partido sin mancha contra Ecuador (0-0) con números envidiables: un pase clave, 4 quites, 5 de 6 duelos ganados y una precisión del pase de 89 por ciento, para una calificación de 6,9.





Kevin Castaño, Ecuador vs Colombia Foto: Sofascore para Futbolred

Castaño se adueñó del medio campo y fue sacrificio puro a la espalda de Díaz y James, corrección cuando se fueron al ataque Jhon Arias y Uribe y fuente de soluciones, pues no solo recuperó la pelota sino que supo entregarla con absoluta precisión, a 2.800 metros de altitud.



Lo impactante es que se trata, de nuevo, de una apuesta personal de Lorenzo pues apenas totalizaba 400 minutos jugados en los últimos 10 partidos con Cruz Azul y esa asignatura pendiente se la dejó el propio DT en una reciente rueda de prensa: "ojalá pueda jugar más".

​Lerma volvería este fin de semana de la lesión con la que volvió a Crystal Palace de la selección nacional en septiembre pasada y regresaría a la convocatoria para los duelos de noviembre contra Brasil y Paraguay. pero, si se guarda cierta coherencia, su nombre es el que menos debería estar en discusión para esa lista. No habrá manera de saber si es capaz de rendir a ese mismo altísimo nivel contra Vinicius, Rodrygo y compañía si no se corre el riesgo de apostar por él. El riesgo es que vuelva a descrestar.