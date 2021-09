Resurrección de Borja: números dan confianza en Selección Colombia

Miguel Ángel Borja vive un momento dulce con la Selección Colombia y es una historia particular pues esa revancha le llega con 28 años y después de haber desaparecido un poco del radar, para reaparecer como el mejor artillero del país.

Y no es una exageración. Desde aquel título de Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016, que le valió el reconocimiento como mejor jugador de América, un millonario contrato con Palmeiras y su convocatoria para el Mundial de Rusia 2018, su rendimiento empezó a ir de más a menos.



De repente se vio como suplente y jugador transferible en Brasil y, lo más doloroso, prácticamente borrado de la selección nacional. Hasta que sucedieron dos cosas: regresó a Colombia, para jugar con Atlético Junior, y volvió Reinaldo Rueda a la selección nacional.



Fue una combinación de buenas noticias que lo devolvieron poco a poco su sitio, pues acabó siendo goleador del torneo local y, en consecuencia, volviendo a los llamados de Colombia. Rueda sabía la clase de atacante que tenía y no le decían nada las ausencias ni las suplencias: su voto de confianza era inquebrantable.



Borja fue autor de un gol en la pasada Copa América y en dos definiciones por penaltis (Uruguay y Argentina) resultó infalible. Y para rematar, logró el partido redondo que soñaba este jueves contra Chile, cuando marcó dos goles en tres minutos y fue el mejor jugador de la cancha.



Borja se reportó a los 19 minutos, primero transformando en gol un penalti provocado por Díaz y luego en una gran asociación con Borré, apenas un minuto después, para el 2-0.



Y no fue lo único, pues fue el mejor jugador del campo en esa etapa inicial, según datos de SofaScore.



Completó 2 tiros (2 al arco), 19 toques, 1 pase clave, 1 gran ocasión creada, 2/3 duelos ganados y recibió una calificación de 8,3.



Colombia sufrió en el último torneo continental por la falta de gol, a pesar de contar con Luis Muriel y Duván Zapata, goleadores de Atalanta, ausentes en la actual fecha triple por lesión. Puede que no esté en el Calcio sino en el campeonato de Brasil, ahora con Gremio, que acaba de darle su voto de confianza, pero es un hecho que Borja tiene una mejor actualidad, que lo reivindica con anotaciones y que, aunque la comparación sea odiosa, está siendo mucho más efectivo que todos los demás.