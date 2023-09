¡Al fin un goleador en racha! Córdoba, el más justo citado de Colombia

La amplia sonrisa que luce es la de muchos, muchos hinchas que anhelaban ver su nombre en una convocatoria de Selección Colombia.

¡Por fin un delantero en racha! Después de otros llamados de jugadores que volvían de lesiones, que no tenían continuidad, que estaban mas por prestigio que actualidad, llega al equipo nacional, para el inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026, Jhon Córdoba.

Después de lamentar públicamente que no lo tuvieran en cuenta, de hacer la fila contando goles en el Krasnodar de Rusia, ha llegado su momento.



​Y es que sus números son irrefutables: en la temporada 2023/2024 suma 4 goles y 2 asistencias en 9 partidos y su efectividad es del 78 por ciento en pases efectivos.

Jhon Córdoba, temporada 2023 / 2024 Foto: Sofascore para Futbolred

Para la muestra, el botón de su último partido antes de sumarse a la concentración en Barranquilla: jugó 79 minutos, marcó un gol, tuvo 3 tiros totales, 2 de ellos al arco, falló una opción clara y ganó 2 de 4 regates intentados, según datos de Sofascore. Para no ir muy lejos, su 'rival' como número 9, Rafael Santos Borré, no jugó un solo minuto en Eintracht Frankfurt en la temporada y por eso tuvo que irse a Werder Bremen, aunque aún no debuta.



Y es que su buen rendimiento no es casual ni solo de ahora. La temporada pasada jugó 31 partidos, con 18 goles marcados y 7 asistencias, con una media de 99 minutos para anotar gol y 4,2 tiros para cada celebración, además de sus 30 pases clave.

Jhon Córdoba 2023/2024 Foto: Sofascore para Futbolred

Si hay un llamado justo a la Selección Colombia es el suyo. No será la primera vez, solo que antes, cuando lo llamaron, tuvo poca fortuna y muy pocos minutos, en honor a la verdad. Ahora es el momento de su revancha, la que celebrará todo el país en estas Eliminatorias que comienzan.