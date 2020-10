¿Muy difícil ganarle a Venezuela? Solo dos colombianos le han marcado

El duelo de este viernes, en el estadio Metropolitano de Barranquilla (6:30 p.m.), entre Colombia y Venezuela, por la primera jornada de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, es un reto enorme para el equipo de Carlos Queiroz.

Y no es retórica. Entre los 24 convocados al equipo 'tricolor', solo dos jugadores han podido celebrar goles contra el rival de turno, que tiene una extraña habilidad para complicarlo todo cada vez que viene de visita al país.



En los últimos diez años, con tres procesos de Eliminatorias en medio, ambas selecciones se han cruzado 8 veces, con tres triunfos de Colombia, tres empates y dos victorias de Venezuela. Claro que es un oponente complicado.



Y es que en 2010, en la clasificatoria a Alemania, los resultados fueron una victoria 1-0 de local (gol de Bustos) y una derrota 2-0 de visitante, con goles de Fedor y Arango.



Para 2014, el cruce empezó con 1-1, gol de Freddy Guarín en Colombia y de Frank Feltscher (79’). En la revancha se impuso Venezuela 1-0 a Colombia, gol de Rondón (ausente este viernes en Barranquilla).



Vendría la eliminatoria para Rusia 2018, con triunfo 2-0 de Colombia contra Venezuela, goles de James y Macnelly Torres y luego un empate 0-0 en territorio venezolano.



Vale recordar que en el intermedio, en la Copa América 2015, Venezuela ganó 1-0 y que fue hasta septiembre de 2018, en un amistoso, cuando Falcao le marcó gol a Venezuela, en el triunfo 2-1 (el otro tanto local fue de Yimmy Chará).



Así que no es ni mucho menos sencillo marcarle a Venezuela y menos vencerlo. El reto de este viernes, en el inicio de las eliminatorias a Qatar 2022, es empezar a cambiar la tendencia. Para ir al Mundial no se puede fallar en casa. Eso no lo pueden olvidar los artilleros colombianos, los mediocampistas... el gol es tarea de todos.