Selección Colombia: Cinco dudas y Cinco certezas de Queiroz en Europa

El coronavirus en el mundo terminó con todos los planes que tenía el fútbol en 2020. Calendarios forzados o aplazados; competencias canceladas; selecciones sin juntarse y eliminatorias suspendidas. Es el caso de la Selección Colombia, en la que Carlos Queiroz no ha podido trabajar, no pudo competir en la Copa América -fue corrida para 2021-, y espera poder entrenar solamente con jugadores que estén en Europa, pues desplazar futbolistas desde Suramérica es casi un imposible.

Así, Queiroz tiene en una base de 28 jugadores en Europa para mirar, transmitirles su mensaje y tener unidades de trabajo de cara a las Eliminatorias a Catar 2022. Sin embargo, encontrará casos particulares, jugadores en alto nivel, otros en picada y otros tantos en adaptación a la temporada 2020-2021.



Estas son las cinco dudas y las cinco certezas de Queiroz en una futura convocatoria en Europa.



Dudas

1- Su pareja defensiva. Los habituales titulares de la Selección son Dávinson Sánchez y Yerry Mina, ambos jugando en Inglaterra, pero sin la posibilidad de tener regularidad en sus actuaciones. En el caso del zaguero del Tottenham, no cuenta con toda la confianza de José Mourinho; mientras que el jugador del Everton ha tenido reiteradas lesiones.



2- Su ‘10’. James Rodríguez ha sido el gran dolor de cabeza esta temporada; sin minutos en Real Madrid, su nivel preocupa de cara al inicio de las Eliminatorias. Su liderazgo es importante en la Tricolor, pero su falta de fútbol no lo hace un titular fijo.



3- Un líder. Desde hace largo tiempo que falta una voz de mando, un jugador con personalidad, que lidere el grupo en momentos de apremio, más allá de una cinta de capitán.



4- La banda izquierda. El lateral por esa zona ha sido un problema desde hace tiempo. Cristian Borja (Sporting Lisboa) y Johan Mojica no han tenido la temporada más destacada, y normalmente el titular es William Tesillo, del León mexicano.



5- Falta de tiempo. Será vital reunir el equipo y aprovechar al máximo cada práctica, cada charla, cada concepto y cada repetición. Queiroz sigue sin convencer en su estilo, y necesita transmitir su filosofía lo antes posible.



Certezas

1- El arco. Sigue siendo de David Ospina; primero porque no hay otro portero en Europa, así que no podrá tener a los que le siguen atrás, como Álvaro Montero, Aldair Quintana o Eder Chaux. Además, ha mostrado un alto nivel cada vez que juega en Napoli.



2- El mejor de Europa. Sin duda, encontrará a un motivadísimo Juan Guillermo Cuadrado, quien es el jugador colombiano más regular y rendidor en el Viejo Continente. En Juventus está jugando de lateral derecho, ampliando sus conocimientos defensivos; pero puede jugar de interior en el mediocampo, o incluso de extremo, pues su habilidad, picardía y despliegue también se ha visto en la ‘Vecchia Signora’.



3- Combinaciones que trabajan a diario. Hay tres equipos europeos que le proporcionan a Queiroz llaves y combinaciones que se conocen muy bien. Genk, Porto y Atalanta tienen a más de un colombiano: en Genk, de Bélgica, hay un tridente defensivo (Daniel Muñoz, Carlos Cuesta y Jhon Lucumí); en Porto está la dupla Mateus Uribe y Luis Díaz; mientras que el Atalanta italiano hay dos atacantes en racha: Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.



4- Caras nuevas. A Daniel Muñoz, recién llegado a Bélgica, se le suman posibilidades de convocar a hombres como Steven Alzate, Luis Sinisterra, Steven Mendoza y Jhon Córdoba, que no son tan habituales en Selección.



5- Variantes. Queiroz cuenta con un universo de posibilidades entre los 28 jugadores que están en Europa; desde jóvenes hasta experimentados que podrían volver; desde laterales-volantes, a extremos que pueden ser mediocampistas. Solo es trabajar y encontrar el mejor rendimiento en cada posición.