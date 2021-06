Rueda tiene mucho mérito: última triste experiencia con equipo mixto

Reinaldo Rueda se salió con la suya. Después de una ilusionante doble jornada de Eliminatorias, el seleccionador nacional preparó el debut colombiano en la Copa América 2021.



En rueda de prensa, Rueda manifestó que la idea primordial del certamen es encontrar futbolistas que puedan dar la mano en un futuro y para ello necesita darles rodaje. Tal cual lo dijo, actuó.

Para el duelo del domingo, el ex-Nacional mandó al terreno un once con siete variantes. Tan solo cuatro integrantes de la columna vertebral aparecieron: David Ospina, Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado y Matheus Uribe.



Yairo Moreno, Óscar Murillo, Daniel Muñoz, Edwin Cardona, Wilmar Barrios (habitual en procesos anteriores, no con Rueda), Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré tuvieron su gran opotunidad.



Por fortuna, el equipo respondió, por lo menos, desde el resultado. Cardona marcó el único gol del partido al minuto 42. En adelante fue trámite y orden. Muy poco peligro.



En pocas palabras, el experimento le salió bien al seleccionador nacional. Encontró jugadores que pueden ser primera opción en un futuro y descartó piezas que no mostraron mayores virtudes. Esto es realmente destacable teniendo en cuenta que la última vez que se trató de jugar con equipo mixto, el resultado fue penoso.



Toca devolverse hasta el año 2016, cuando José Néstor Pékeramn dirigía. En la Copa América Centenario, la ‘Tricolor’ llegó al tercer partido del grupo ya clasificada. La idea fue entonces darle rodaje a los poco habituales y ver nuevas opciones.



Fueron diez cambios respeto al equipo que venía de hacer seis puntos de seis. Un golpazo que pocos entendieron. Curiosamente, el único que repitió titularidad en aquella oportunidad fue Sebastián Pérez, uno de los “nuevos” del actual proceso.



‘Rufay’ Zapata, Frank Fabra, un naciente Yerry Mina, Felipe Aguilar, el criticado Stefan Medina, Guillermo Celis, Carlos Sánchez (que venía recuperando ritmo), Dayro Moreno, Roger Martínez y Marlos Moreno.



El ‘totazo’ salió muy mal. Costa Rica, el gran afortunado, ganó por 3-2. Si bien el resultado no fue tan grave, la derrota terminó relegando a Colombia en el segundo lugar del grupo, cuando la primera casilla estaba prácticamente asegurada. Eso desencadenó en el partido durísimo con Perú y la posterior eliminación frente a Chile.



Dos casos similares desde el vamos, pero completamente diferentes en el proceso y resultado...