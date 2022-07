¡Nicole Regnier la tiene clara! ‘Colombia irá al Mundial y Olímpicos’

La cuenta regresiva está empezando a llegar a su final para que Colombia reciba a las selecciones del continente sudamericano. Será un mes histórico en Colombia, no solo porque será la primera ocasión en la que el país es sede de una Copa América femenina, sino porque es demostrar la evolución del balompié femenino en territorio colombiano y poner el nombre de la nación en lo alto del mundo. Es demostrar que Colombia está preparada para llevar a cabo cualquier evento deportivo.

Para hablar de la Copa América 2022, Nicole Regnier, exjugadora del América de Cali, Junior de Barranquilla, Servette de Suiza, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y clubes universitarios de Estados Unidos, además de la Selección Colombia habló con FUTBOLRED sobre este certamen que está ad-portas de iniciar en el país.

Nicole Regnier nació en la ciudad de Cali hace 27 años. En 2021 anunció que colgaría los guayos buscando nuevos aires, pero sin dejar el fútbol. Estudió por largos ratos periodismo, y se inmiscuyó en los medios televisivos con miras a hablar de lo que más le gusta: el balompié. En 2022 fue la flamante incorporación al canal deportivo, ESPN, formando parte del programa ESPN FShow de la cadena y con transmisión también en la plataforma Star +.

Para FUTBOLRED, una voz autorizada del fútbol femenino, Nicole Regnier:

¿Cómo ha sido esa transición de pasar de la actividad deportiva a los medios, específicamente en el programa ESPN FShow?

‘Ha sido una transición paulatina. Empecé a prepararme desde que me di cuenta de que ya estaba en los últimos años de mi carrera profesional, empecé a hacer cursos de periodismo, de licencias de Conmebol y licencia pro de la FIFA que ya me gradúo ahora la última semana de julio.



Empecé a combinar ambos estudios y a prepararme porque ya soñaba, no solamente con dirigir algún día un equipo profesional y dirigir la Selección Colombia Femenina, sino con estar en estos espacios como FShow de ESPN. Un programa donde debatimos, analizamos y hablamos del juego que es lo que más me apasiona. La transición fue un aprendizaje bastante largo’.



¿Por qué esa decisión de dejar el fútbol profesional de manera prematura, y por qué incursionar en los medios para hablar del balompié?

‘Yo no sé si tan prematura, prematura por la edad, pero yo hice la carrera muy joven por fuera y jugué en Estados Unidos, en España y en Suiza. Gracias a Dios tuve muchas vivencias que me enriquecieron en otros aspectos. Cuando jugaba en Suiza me becaron para hacer una maestría en el Football Business Academy.



Empecé a tener otra parte que no era solo patear un balón y estar en una cancha de fútbol, sino que quise entender más por qué pasaban las cosas en la cancha. Entonces a estudiar más el juego, a meterme en cursos, a reunirme con técnicos, con gente que sabía mucho del juego, y eso me empezó a nutrir y me empezó a gustar más que jugar al fútbol’.



Usted es caleña, ¿cómo percibió esa final entre América de Cali y Deportivo Cali en donde 38,000 espectadores atendieron al Pascual Guerrero? ¿Qué dice esto sobre el fútbol femenino y la evolución que ha tenido en Colombia?

‘Me siento orgullosa, no solamente de que acá en la final haya habido 38,000 espectadores, sino que también porque Cali se volvió la ciudad del fútbol femenino. Se llenan los estadios cada vez que América y Cali juegan. Eso a mí me llena de mucho orgullo y satisfacción. Ha sido un proceso largo, pero se volvió la casa de la Selección.



Ojalá viéramos tantos espectadores no solo en las finales, sino siempre. El fútbol femenino acá se siga fortaleciendo y que en la fase de grupos vaya la gente al Pascual. Eso tenemos los caleños, que apoyamos 100% los procesos y el fútbol femenino está siendo más vistoso y bonito para el público’.



¿Cómo ve a Colombia como país preparado para la Copa América 2022?

‘Siento que esta Copa América va a ser como ese Mundial Sub-20 que hubo acá en 2010 donde remodelaron los estadios donde la gente era feliz yendo a ver esa Selección Colombia que jugaba tan bien y para mí va a ser algo así. Vamos a llenar los estadios, va a haber muy buen fútbol y Colombia va a clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos’.

Nicole Regnier compartió con varias jugadoras de esta Selección Colombia, una de ellas, Leicy Santos, ¿qué le imprime Leicy a la Selección Colombia de la Copa América?

‘Compartí con muchas porque jugamos mucho tiempo juntas. Una de las grandes jugadoras de la Selección es Leicy Santos, que es como una de mis hermanas. Leicy le imprime a la Selección mucho. Le imprime visión, buen fútbol, técnica, velocidad, remate de media distancia. Es una jugadora muy completa, en pelotas quietas también es muy buena.



Cuando va por izquierda patea Cata Usme, por derecha Leicy Santos porque las dos son muy buenas cobradoras. Leicy tiene eso, esa picardía, esa inteligencia para jugar’.



¿Cómo ve a la Selección Colombia ahora sí deportivamente preparada para esta Copa América? ¿Qué piensa acerca de esa convocatoria?

‘Está conformada por jugadoras de mucha experiencia, pero también jugadoras que apenas están llegando a la Selección mayor. Es ese recambio generacional con jugadoras como Gisela, Gabriela Rodríguez, Linda Caicedo, Natalia Giraldo, entonces son jugadoras que vienen con esa hambre de mostrar por qué las llamaron y bien guiadas por líderes como Cata Usme, Leicy Santos, Daniela Montoya, Diana Ospina. Puede ser una combinación muy buena’.

¿Qué pierde la Selección Colombia con esas ausencias en defensa y mediocampo?

‘Con Isabella Echeverri y Natalia Gaitán pierden mucho en marca, demasiado. Tanto Natalia como Isabella deberían ser titulares en esta Selección. Tienen más experiencia que muchas de las que están ahí, vienen en alto nivel. Ambas presentadas hoy en México, son jugadoras que merecen estar. Los que perdemos somos nosotros que amamos el buen fútbol. Yoreli tiene el récord de más asistencias en Italia en la última temporada, tendría que haber estado’.

¿Es este torneo un aliciente para que el país pueda desarrollar un Mundial a corto o largo plazo?

‘Me gusta que esta sea la sede. Es verdad que peleamos por ser sede de un Mundial, pero Australia y Nueva Zelanda tienen una mejor infraestructura, mucho mejor fútbol femenino en cuanto a la liga profesional y se la merecían más que Colombia. Tenemos la Copa América, hay que hacer valer la localía, tenemos que apoyar el fútbol femenino. Que la gente llene el Pascual, el Centenario, que en Bucaramanga en la final tenemos que reventar ese estadio. Yo creo que esa es como un buen abrebocas para en un futuro pensar ser sede de un Mundial’.