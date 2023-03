¿Lorenzo probará otros jugadores contra Japón? Varias opciones

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo tendrá su segundo partido amistoso en la gira asiática y frente a Japón buscarán seguir invictos, pero sin duda tendrán un difícil reto, pues los nipones fueron protagonistas en Catar y vienen de empatarle a Uruguay.

En el partido contra Corea del Sur Lorenzo salió con los viejos conocidos y hubo pocas novedades en la titular. Apenas Kevin Castaño de Águilas Doradas fue la gran sorpresa en el once. Igualmente se valoró la inclusión del delantero Diego Valoyes, quien ya ha tenido minutos en el seleccionado, pero se incluyó por su buen momento en Talleres.





Para el juego contra Japón Lorenzo podría incluir otros jugadores desde el inicio para que puedan tener las oportunidades de demostrar su gran aporte, además, hay unos que merecen ser vistos más minutos como Jhon Arias, de gran presente en Fluminense.



Igualmente, otro de los jugadores que quizá merezca la oportunidad en el duelo contra Japón es el lateral Deiver Machado, quien viene en buen momento y siendo goleador en el Lens de Francia. Además, el nivel de Johan Mojica contra Corea del Sur no fue el mejor y no fue incisivo en ataque por las bandas.



De igual manera, Dylan Borrero no desentonó y no sobraría si tuviera una oportunidad en la titular, pues hizo dupla con Matheus Uribe tras sustituir a Jorge Carrascal, pero el gol del volante de CSKA Moscú frente a Corea del Sur lo dejaría en duda si incluirlo o no.



Finalmente, en ataque podría funcionar un cambio y es la inclusión de Jhon Jader Durán por Rafael Santos Borré, pues el delantero del Eintracht Frankfurt no mostró su mejor versión y no pesó, por lo que el delantero del Aston Villa podría ser buena opción para darle un aire al zona ofensiva.



Por ahora, Colombia no presentaría muchas novedades, pero vale la pena resaltar que es una buena oportunidad para seguir probando y mirar en verdad en qué puede aportar cada convocado jugando desde el inicio. De igual manera, una posible ausencia de James Rodríguez abriría la opción de incluir otros jugadores. Al final, Néstor Lorenzo estudiará y procederá a mantener o no la nómina que inició contra Corea del Sur.



Jugadores que debería probar desde el inicio Lorenzo vs Japón:



Deiver Machado

Jhon Jader Durán

Jhon Arias

Dylan Borrero