Lorenzo se ilusiona con Colombia: 'me deja tranquilo que hay con qué'

La Selección Colombia de mayores logró un luchado empate 2-2 en su amistoso contra Corea del Sur, un encuentro en el que el equipo cambió radicalmente de un tiempo a otro y dejó buenas sensaciones de cara a la competencia real, que empezará en septiembre próximo.

El hombre clave de ese cambio fue, sin duda, el técnico Néstor Lorenzo, quien con los mismos jugadores que sufrieron como condenados en el primer tiempo, logró dar vuelta a una superioridad notoria para equilibrar al final las cargas a fuerza de carácter, entrega y talento.



El propio argentino lo valoró así: "Lo que me deja tranquilo es que hay con qué. Han jugado muchos chicos jóvenes, no es fácil venir aquí, a jugar a esta cancha, en este país, contra un equipo que ha hecho un gran Mundial en Qatar, un equipo que tiene mucho trabajo en su funcionamiento y de pronto nosotros hoy (viernes) jugaron por primera vez varios jugadores jóvenes".



Pero sí que tiene razones de preocupación: Más allá del dominio de Corea en el primer tiempo, los goles son evitables. Un equipo tiene que acostumbrarse a jugar esos momentos difíciles del partido en los que puede ser dominado, pero sin que le generen situaciones. En el segundo gol nuestra barrera se dio vuelta y se abrió, eso no puede pasar nunca más. Y en el primero fue una pelota hacia adentro, una pérdida en salida, y habíamos hablado de la presión que ellos ejercían. Son dos goles evitables, es lo que me preocupa y muestra un poco la falta de trabajo y conocimiento mutuo entre varios de los jugadores”, aseguró.



La pregunta clave era cómo hizo para darle la vuelta a una situación tan complicada, del primer al segundo tiempo: "Les renové la confianza y cambiamos algunas cosas desde lo táctico, pero más que nada en cuanto a entrar al partido, nos costó eso. Ellos tuvieron un cambio táctico con respecto a la mayoría de partidos del Mundial: Son jugó detrás del ‘9′ y no sobre la banda izquierda y nos costó controlar su posición. Tuvimos dificultades desde la logística en la llegada al estadio por lo que se demoró el partido, tardamos muchísimo y el equipo no completó el calentamiento. No son excusas, pero son hechos que sucedieron y que hicieron que se distorsionara el inicio y los protocolos previos al partido. Luego se corrigieron algunas cosas y el juego se emparejó”, contó.



El título es su tarea pendiente: “Ese es el objetivo, pero no se hace de un día para otro. Eso lleva tiempo, primero hay que ganar partidos y competir con los mejores para ganar títulos. Hoy competimos con un equipo mundialista, que jugó con Portugal, Ghana, Uruguay y Brasil. Para mí era la zona más difícil, fue a octavos y fue eliminado por uno de los mejores del mundo. Es un equipo con mucho trabajo y se compitió de la mejor manera. En un pasaje del partido no jugamos bien, nos costó hacer pie, llegábamos tarde a la presión y nos desconcertó un poco, pero recuperamos el partido”.



Lorenzo ajustó funciones en el descanso, cuando perdía Colombia 2-0, y por esa vía llegó el empate a los 49 minutos y luego un buen despliegue físico para hacerles frente a los rápidos asiáticos y dejar la mejor impresión en el campo. Con veteranos como James o Uribe, acompañados de los del recambio como carrascal, Valoyes y los centrales, el equipo va acomodando su versión para 2026.