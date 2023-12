Néstor Lorenzo se cansó del invicto de Colombia: hay otras prioridades

Néstor Lorenzo está listo para estrenar nuevo equipo en la Selección Colombia, para cerrar el 2023 con los amistosos contra Venezuela, este domingo 10 de diciembre, y México, el sábado 16 del mismo mes.



Este sábado, el técnico argentino analizó el previo del partido contra la Vinotinto, habló de su convocatoria de jugadores, que no hacen parte de la base del equipo, al no ser una fecha FIFA.



“La importancia (de estos partidos) es darles minutos a jugadores que no han tenido posibilidad en el proceso, están en el espectro de la Selección, algunos tuvieron lesión o problemas de visa, es importante tener jugadores que compitan y verlos en acción. Que entiendan los códigos, la idea de juego, la concentración, que eso no les pese si los necesitamos en el proceso”, aseguró Lorenzo.



“Cuando más amplio el abanico, mejor. Queremos que el jugador sepa competir a nivel internacional, que esté preparado cuando lo necesitemos”, añadió.



Lorenzo mostró que no le importa su invicto, pues “es circunstancia perecedera, no eterna, simplemente nos dice que estamos haciendo las cosas bastante bien, si no juegas bien es difícil ganar”.