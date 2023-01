¿Quién fue el mejor de Colombia contra Estados Unidos? ¿Hubo sorpresa?

La Selección Colombia dirigida por el técnico argentino Néstor Lorenzo jugó su cuarto amistoso internacional desde que arribó a la tricolor y con un empate sin goles contra Estados Unidos, selló su gira.



Tal vez, este partido de Colombia frente a los estadounidenses haya sido el partido donde más haya probado jugadores, pues desde un inicio tuvo a algunos de la liga colombiano y los combinó con varios de la MLS que están en un buen momento.





Desde el inicio del partido, la nómina de Néstor Lorenzo prometía, debido a que había nombres interesantes como Alexis Pérez, Jorman Campuzano, Yilmar Velásquez, Dylan Borrero, ‘Cucho’ Hernández, ‘Chicho’ Arango y Diego Valoyes, estos últimos formando un tridente en ataque para este partido.



Para el segundo tiempo Lorenzo probó otros jugadores y cambió hasta a Álvaro Montero para darle paso a José Luis Chunga, pero, además, llevó a sumar sus primeros minutos en la Selección Colombia a Daniel Ruiz, Diber Cambindo, Kevin Castaño y Santiago Moreno.



Sin embargo, dentro de los mejores calificados en este partido de Colombia contra los estadounidenses, estuvo el volante Jorman Campuzano, quien fue el eje del mediocampo de la tricolor y fue asignado con un puntaje de 7.6 al lograr 74 toques, un 85% de pases acertados y seis balones largos, cuatro de ellos completados.



Con respecto a la zona defensiva, también hubo un buen comportamiento y pese a que nunca habían jugado, se comportaron bien y terminaron todos teniendo una puntuación igual, aunque Alexis Pérez fue por poco el mejor con un 7.4 de puntuación al lograr cinco despejes, una intercepción y dos entradas.



La parte de ataque no se quedó atrás, pero el mejor destacado fue Diego Valoyes quien fue el que más se acercó al arco y con sus regates logró demostrar que siempre quiso ser ese plus para llegar al gol. El delantero de Talleres de Córdoba junto a Juan Camilo Hernández puntuaron 7.0 y 7.1 de calificación, superando a Cristian Arango que jugó 45 minutos y fue el menos calificado de los delanteros.



A pesar de que los que ingresaron en el segundo tiempo no tuvieron muchos minutos para demostrar sus cualidades, terminaron con una calificación aceptable, donde Daniel Ruiz fue el mejor de todos los que ingresaron y en 22 minutos que jugó tuvo 71 toques y 12 de 17 pases acertados, además de ganar dos duelos en el suelo y dos aéreos.



Finalmente, otro de los más destacados fue el volante Dylan Borrero quien en 68 minutos de juego acumuló más pases acertados que cualquier otro jugador que utilizó Lorenzo, donde tuvo un 95% de efectividad, dos pases largos, un regate, ganó dos duelos y tuvo dos remates, siendo uno a puerta y otro fuera, rendimiento que le dio una calificación de 7.0.



Por ahora, Néstor Lorenzo deberá analizar con qué jugadores que probó se quedará para las próximas convocatorias y aún no se sabe si la mayoría que utilizó tendrán alguna oportunidad cuando estén la base del seleccionado. De momento, la era del argentino sigue invicta al acumular cuatro partidos sin conocer la derrota.