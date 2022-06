Néstor Lorenzo aprendió: los pecados de Pékerman que él no cometerá

Néstor Lorenzo asumirá por primera vez el reto de ser seleccionador nacional. Lo hará en Colombia, en dónde estuvo entre 2012 y 2018 como asiente técnico de José Pékerman en un ciclo exitoso que llevó a los cafeteros a los Mundiales de 2014 y 2018.



Lorenzo, de 56 años, viene de dirigir a Melgar de Arequipa y dejar una muy buena sensación en el fútbol peruano. Ahora vuelve a Colombia, en donde triunfó dentro de un amplio cuerpo técnico, conoció el entorno y la idiosincrasia del futbolista cafetero, y aprendió de los errores cometidos por Pékerman en su proceso.



Así, el nuevo seleccionador de Colombia tiene claro los tres pecados que cometió su maestro, Pékerman, y que son errores que no cometerá en su proceso, que recién inicia.



* Su empresario. A Pékerman le remarcaron su relación con Pascual Lezcano, su representante, al que le dio poder dentro de la logística de la Selección. También se especuló sobre los movimientos que hacía como agente de futbolistas, que habrían involucrado convocatorias de algunos jugadores para luego negociarlos al fútbol europeo, rumor que nunca se confirmó.



A Lorenzo lo trajo el empresario y exfutbolista colombiano Lucas Jaramillo, y desde el entorno del entrenador ya le aseguraron a la Federación Colombiana que el representante no tendrá ningún tipo de injerencia en las decisiones que se tomen en la Selección.



* Divisiones menores. Lorenzo confirmó que tendrá impacto en las categorías menores de la Selección: “Queremos tener una línea de identidad con el juego, con el comportamiento. Que jugadores de la Sub-15 ya aspire a ser futbolista de la Selección. No es cuestión de cambiar nada, pero sí sugerir algún tipo de metodología para que el jugador sea algo distinto”.



En seis años de trabajo, Pékerman solo trabajó con el seleccionado de mayores, y ese fue uno de los más grandes reclamos que se le hicieron en su ciclo.



* Modernizará el estilo colombiano. Pékerman siempre respetó el estilo cafetero y potenció la mentalidad de sus futbolistas; lo mismo quiere hacer Lorenzo. Sin embargo, Colombia no evolucionó a lo que la élite del fútbol juega ahora.



Así, el nuevo DT de Colombia si quiere sumarle dos aspectos muy importantes al fútbol colombiano: agresividad e intensidad.