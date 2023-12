Lorenzo ratifica que no va de paseo a EE. UU.: 'Queremos ganar algo'

Siempre que se lo preguntan dice lo mismo y parece que no terminara de convencer: el objetivo de la Selección Colombia es ganar la Copa América 2024.

A eso volvió a apuntarle Néstor Lorenzo en rueda de prensa, en la que agradeció a los convocados su disposición y hasta su tiempo de vacaciones en favor del equipo, pero les dejó claro que son todos alternativas para el equipo que todos conocemos como el principal, el que disputa las Eliminatorias.



El equipo enfrentará este sábado, en Los Ángeles (EE. UU.) a su similar de México, en partido amistoso programado para las 7:00 p.m. hora colombiana (transmiten Caracol y RCN).



Agradecimiento en vacaciones



“Agradecerles a los jugadores la disposición. Son partidos donde resignan parte de sus días de descanso, también a los que quisieron venir y no pudieron. Estos partidos se hacen para ampliar el espectro de jugadores disponibles y tener un conocimiento más cercano sobre ellos, convivir con ellos, verlos entrenar y jugar. Hemos visto actuaciones de buen nivel y dan a futuro un gran abanico de jugadores que tenemos en este proceso”.





El proceso y el invicto



“Es lindo mirar para atrás y decir que pasamos obstáculos, pero la idea es ir partido a partido y en cada partido se presentan dificultades en cuanto al propio plantel y las circunstancias del rival. La idea es que este grupo no solo sea versátil, sino que tenga un amplio espectro de jugadores de dónde tomar. Después las listas son limitadas, los números nos llevan a limitar las convocatorias, pero entre más haya para elegir, el problema es lindo”.



Ganar la Copa América, la meta



“Es parte de un paso a paso del proceso que venimos haciendo y siempre aspiramos a ganar. Por ahora vamos bien, vamos a seguir con ese camino y mentalidad para que el equipo siga creciendo para poder lograr un objetivo, que es lo que todos queremos, queremos ganar algo.



México, próximo rival



“El desafío nuestro, cuantos más jugadores queremos ver y probar, hay que pensar más en la formación, el sistema y cómo poner a un jugador en un contexto favorable. Queremos ver la mayor cantidad de jugadores posibles, han trabajado durante la semana y ya son parte del proceso de Selección”.





Caso Julián Quiñones



“Nada antinatural, él tiene su mujer mexicana, su hijo mexicano. En un principio nos dio un guiño para jugar para Colombia y en su momento tomó la decisión de jugar para México, lo respetamos y le deseamos lo mejor”.



Los ensayos



“El proceso es eso, continuidad del trabajo de menores a mayores y en se proceso están las divisiones juveniles, sub 17, sub 15, sub 20 y sub 23, Estamos conectados con esa idea y aprovechar el máximo posible el talento colombiano, que no se diluyan en esas categorías jugadores que le pueden dar mucho a la Selección. La idea de venir a competir en estos momentos, es ver a jugadores que han tenido proceso en juveniles y que se han ido fuera, verlos cómo están y tenerlos presentes para cualquier circunstancia”.



La Copa América en Estados Unidos



“La competencia siempre enriquece y con otros estilo y culturas, siempre enriquece. En cuando a la parte logística y estructura no hay mejor país que este para jugar una Copa América”.