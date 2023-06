Selección Colombia, Maradona y Messi: Néstor Lorenzo no se guardó nada

La Selección Colombia está a horas de un gran reto previo al comienzo de la Eliminatoria. El combinado nacional se medirá este martes con Alemania en un partido amistoso que genera bastante expectativa. Por el lado del seleccionado europeo, existe una necesidad de ganar pues encadena una serie de partidos con malos resultados y Colombia, bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, debe continuar con buen nivel y encontrando el equipo para aspirar a clasificar al próximo Mundial.



Previo al duelo, la prensa de la Federación Alemana de Fútbol publicó una entrevista realizada al estratega argentino a cargo de la Selección Colombia. El entrenador habló sobre Maradona, con quién compartió vistiendo los colores de Argentina, de Lionel Messi, de su paso como asistente técnico en el periodo de José Néstor Pékerman y, sobre todo, elogió el proceso de la Selección, que se encuentra en un cambio generacional.



Mundial 2026: “Por supuesto que queremos estar en el próximo Mundial, ese es nuestro gran objetivo. Pero, como decía, este es un camino en el que toda experiencia nos ayuda. Tenemos que caminar paso a paso para aprender y divertirnos, como grupo y como individuos”.



Actualidad de Selección Colombia: “Tengo fe en el potencial de Colombia, en la calidad y ambición de sus jugadores. Estamos en el proceso de construir un grupo fuerte y competitivo. Hay que consolidar muchos aspectos del juego y mejorar otros. Lo que puedo decir es: estamos en el camino correcto”.



Copa América 2024: “La Copa América será una prueba importante para el desarrollo de nuestro equipo. Allí nos mediremos contra rivales fuertes que, como nosotros, quieren participar en la Copa del Mundo de 2026. Allí podemos comprobar hasta dónde hemos llegado con nuestro trabajo. Y que más necesitamos”.



Trabajo con José Néstor Pékerman: “He aprendido mucho de él en los 15 años que he trabajado con José. Es un entrenador excepcional. Y en lo que respecta al entorno y a los jugadores colombianos, conocerlos es, por supuesto, una gran ventaja. Por eso sé que, si damos lo mejor de nosotros, tenemos una gran oportunidad de lograr nuestros objetivos”.



Mundial 1990: “Fue el momento más importante de mi carrera como jugador. Durante muchos años me dolía pensar en la final perdida. Pero con el tiempo entendí el gran logro que era alcanzar tal nivel, tal juego, cuánto trabajo se dedicó a ello y cuán importante fue para mi desarrollo. Es por eso que veo este juego de manera diferente hoy que hace unos años”.



Diego Armando Maradona: “Diego no solo fue el mejor jugador de su tiempo, sino que también fue un líder fuerte para cualquier grupo del que formaba parte. No solo jugamos juntos en la selección argentina, sino también después en Boca Juniors. Diego asumió la responsabilidad de todos y de todo. Algunos estaban enojados por su rebeldía y franqueza, pero a muchos les encantaba eso de él. Para mí fue un excelente compañero. Y todo lo que hacía llamaba la atención”.



Experiencia con Lionel Messi: “Experimentar a Messi ya era algo fantástico en ese entonces. Él podría hacer que lo que es imposible para la mayoría de los demás parezca fácil. Su amor por el balón era excepcional. Pero lo que muchos olvidan: Messi invirtió una increíble cantidad de trabajo y constancia para hacer realidad el sueño de su vida y convertirse en un grande. Nos enseñó que incluso los mejores necesitan carácter y resiliencia para lograr sus objetivos. Esa fue una gran lección para todos los que amamos este deporte. Por eso tiene mi admiración y respeto”.