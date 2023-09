Néstor Lorenzo envió fuerte mensaje a James, Cuadrado y Quintero

Néstor Lorenzo tuvo un debut exitoso en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. En su primer partido en competición oficial como entrenador de la Selección Colombia, el argentino celebró el triunfo 1-0 de sus dirigidos sobre la siempre difícil Venezuela.



Lorenzo extendió un importante invicto en su proceso, completando 9 partidos a cargo de la Selección y no conoce la derrota. Los ocho anteriores fueron amistosos, con un balance de 6 victorias y 2 empates. Así, el rendimiento del DT de Colombia llegó a un 85 por ciento.



Esas buenas cifras han llenado de valor al entrenador argentino, que si bien se ha apoyado en varios jugadores experimentados, está decidido a hacer el cambio generacional que necesita la Selección.



Jugadores como Dávinson Sánchez o Wilmar Barrios no tuvieron minutos en la fecha 1 de las Eliminatorias; Falcao García no fue convocado; sin embargo, contra Venezuela el técnico Néstor Lorenzo tuvo un gesto que fue interpretado como un claro y fuerte mensaje a tres referentes.



Con el partido 0-0, y tras un primer tiempo complicado, el entrenador de Colombia decidió hacer un cambio para cambiarle la actitud a la Selección. Lorenzo tenía a Juan Fernando Quintero y a James Rodríguez, sin embargo prefirió a Jorge Carrascal.



El jugador cartagenero, de 25 años, apenas llegó en la madrugada del miércoles a Colombia y fue el último en unirse a la concentración de la Selección. Sin embargo, el DT lo puso a jugar 45 minutos para que le cambiara la cara al equipo nacional, y a fe que lo hizo.



Para colmo, el cambio fue por Juan Guillermo Cuadrado, otro referente, a quien Lorenzo no tuvo problema en sacarlo.



A James le dio 15 minutos, a Wílmar Barrios le dio 5’, y a Quintero no lo tuvo en cuenta.