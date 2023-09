Lorenzo dio las razones por las que Colombia no pudo ganarle a Chile

La Selección Colombia tuvo un complicado partido ante Chile y rescató un punto clave que logra que el proceso de Néstor Lorenzo siga sin ver la derrota.



Pues bien, tras el empate en el estadio Monumental, el entrenador argentino dejó sus sensaciones del juego en donde destacó el estado de la cancha, su análisis del partido y el futuro del proceso.



“Nos costó mucho el primer tiempo hacer pie, el estado del campo estaba para los dos, pero habíamos planificado otra cosa, salir desde atrás y no dividir tanto la pelota. El segundo tiempo fue distinto, nos paramos mejor y tuvimos más posesión y nos faltó la puntada final. Nos faltó mucha agresividad y terminar mejor las jugadas”, comentó de inicio.

“Chile iba a salir con todo, regresaron todas las figuras y a nosotros nos costó sacar la pelota de la zona caliente. Pienso que el estado del campo no ayudó a nadie y ayudó al que tira pelotazos y nosotros no estamos acostumbrados a eso. En ese juego, el primer tiempo lo perdimos, pero cuando nos asociamos fuimos superiores”, complementó.



De igual manera, valoró el empate en condición de visitante: “Estoy tranquilo por el trabajo y porque veo futuro en la Selección y no solo por este partido. Vinimos a ganar y nos vamos a festejar un empate, pero como se dio el partido suma, más allá de que estuve seguro de que lo íbamos a ganar en el segundo tiempo, pero no se nos dio”.



Por su parte, dio su balance de la doble jornada de Eliminatoria: “Esta vez tuvimos muchos debutantes y son normales los nervios. La presión es muy grande. “Es el primer paso. Somos optimistas porque hay futuro, el grupo está fuerte. Sabemos que vienen distintos momentos en el proceso. El fútbol te puede traer cualquier sorpresa. Dependemos de la actualidad de los jugadores. Esto es muy dinámico. Tanto que nunca se puede estar conforme y hay que mirar hacia adelante”.



Finalmente, se refirió al proceso de los chilenos: “Chile tiene un gran cuerpo técnico. Ellos están en un proceso de recambio que no es fácil. Cuando empezó el Chile de Bielsa y de Sampaoli, estaban en los primeros puestos de los juveniles y ahora no, entonces por ahí es donde toca buscar”.