Néstor Lorenzo y su convocatoria: por qué sí a James y no Falcao

El entrenador argentino Néstor Lorenzo se prepara para debutar en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 como seleccionador de Colombia.



El técnico está en Barranquilla, en donde trabajará con 26 jugadores convocados para los partidos contra Venezuela y Chile, el 7 y 12 de septiembre. Y en charla con ‘Gol caracol’, explicó la no convocatoria de Falcao García.



“Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, pero está compitiendo muy poco y lo hablamos. Me dolió mucho de no convocarlo a Falcao, pero hay gente como Córdoba (Jhon) y como Casierra (Mateo) que están pidiendo pista y lo justo es que los veamos”, comentó.



Además, defendió la presencia de James Rodríguez en el listado de la Selección: “Para mal, yo no lo veo así, fue un jugador que le dio mucho a la Selección. La opinión les corresponde a ustedes, para mí es un punto de referencia para bien (James Rodríguez) como otros jugadores como Falcao. Esos jugadores la Selección no los deja a ellos, ellos los dejan a la Selección, no sé cómo explicarlo”.



Lorenzo también tuvo palabras para otro referente, Juan Guillermo Cuadrado, y la ventaja de poder tenerlo en varias posiciones.



“Cuadrado puede cumplir varias funciones, lo que le da una ventaja también dentro del grupo, pero él ahora está jugando como un carrilero antes en Juventus y ahora en Inter, esa una posición en lo que lo hace muy bien”, analizó.