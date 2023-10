¿Por qué tres laterales izquierdos en convocatoria de Colombia?

La convocatoria oficial de la Selección Colombia para los partidos contra Uruguay y Ecuador, el 12 y 17 de octubre, por las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, dejaron varios temas de discusión.



Las decisiones del entrenador Néstor Lorenzo, en la citación de 26 jugadores, dejó un tema polémico: aparecen tres laterales izquierdos.



Déiver Machado (Lens), Frank Fabra (Boca Juniors) y Cristian Borja (Sporting Braga), fueron llamados para cubrir el puesto de lateral por izquierda.



Que “son demasiados para dos partido”, dijeron. Que era extraña la convocatoria, pues “llamó la misma cantidad de laterales zurdos que de delanteros de área”. Lo cierto es que las críticas y las dudas no faltaron.



Sin embargo, lo de Lorenzo no es insólito, tampoco descabellado; más bien habla de un entrenador precavido, que por suerte encontró tres jugadores en una posición que siempre ha sido discutida y sin un titular fijo en la Selección.



El motivo de tener tres laterales izquierdos es que Déiver Machado, que seguramente será titular contra Uruguay, fue amonestado contra Chile en el partido de la fecha 2 de las Clasificatorias de Conmebol.



Así, si el lateral del Lens de Francia es amonestado contra Uruguay, se perderá el duelo en Quito contra Ecuador, el 17 de octubre.



Así, en caso de perder a Machado para el segundo partido, tendrá dos laterales para suplir la baja, y no tendrá que llamar de emergencia a otro jugador en esa posición, o de improvisar un futbolista para el puesto.



Seguramente entre Borja y Fabra uno vaya a la tribuna frente a Uruguay; pero podrían tener protagonismo en la fecha 4 de las Eliminatorias. Por ahora, Lorenzo es precavido y no quiere sorpresas.