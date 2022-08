Néstor Lorenzo y su empresario: ¿conflicto de intereses en Selección?

Ojo, advertencia de Carlos Antonio Vélez sobre Néstor Lorenzo, el nuevo entrenador de la Selección Colombia. ¿Le encontró el primer pecado antes de debutar en la Tricolor?



El periodista habló del técnico argentino, el proceso que comenzará en septiembre, el cambio generacional que puede darse con él al mando de la Selección, y detalló algo acerca de su empresario: Lucas Jaramillo.



“Él es representado por Lucas Jaramillo; y ahí sí tengo que decir, siendo Lucas un hombre a quien aprecio, que hay un conflicto de intereses”, mencionó Vélez en su columna de opinión en Antena 2.



El periodista continuó: “Porque Lucas representa a varios jugadores, entre ellos a David Ospina, y representa a Lorenzo. Y eso, muchas veces no ha sido bueno”, poniendo como ejemplo al Deportivo Cali.



“Y el tema de David es el que menos interesa, pues en condiciones normales es el arquero de Colombia. Hay que ver cuántos jugadores representa la empresa de Lucas, que es una empresa grande”, advirtió, pidiendo ponerle lupa a futuras convocatorias.



Aunque para Vélez, el entrenador argentino “es una persona correcta”, no le suena bien esa cercanía entre jugadores, agentes y entrenador en la Selección



“Yo creo firmemente en la responsabilidad del técnico, en su independencia; pero aquí puede haber, si no hay ya, un conflicto de intereses. Mientras los resultados se den, no va a haber problema; pero cuando los resultados no se den, o se den convocatorias inexplicables, pues aparecerá el conflicto de intereses”, reafirmó.