Lorenzo, optimista por 'cantidad de jóvenes y el futuro de Colombia'

La Selección Colombia derrotó 2-1 a Japón en partido amistoso en uno de los mejores partidos de la era Néstor Lorenzo.

El DT apostó por un cambio de módulo con dos hombre en punta, juego interior y proyección por banda que dejó las mejores sensaciones, no solo por el resultado sino por el funcionamiento y la intensidad que tuvieron todos los elegidos.



“El sistema es algo flexible. Yo digo que se debe adaptar a las características que tenga el jugador. Sabemos que a determinados jugadores no se les puede pedir cosas que no pueden hacer. No me enfrasco tanto en el sistema sino en las buenas asociaciones de jugadores que puedan estar dentro del campo. Después, la parte táctica, cómo presionar, cómo salir... Todas esas cosas son parte del plan de cada partido”, dijo en rueda de prensa.



Su balance es optimista: "Se viene repitiendo una situación que es trabajar contra la adversidad, iniciar el partido perdiendo. Hoy fue una jugada que no disputamos bien en la mitad y vino el gol de Japón en los primeros minutos cuando habíamos arrancado bien. Por eso destaco mucho la resiliencia de este equipo, la manera en que afronta esa situación. Ese espíritu, ese carácter que mostró el equipo en el día de hoy es lo que más destaco. Más allá del buen juego que por momentos se tuvo”, dijo en rueda de prensa.



Sobre el recambio, todo es ilusión: “Muy contento, sobre todo por la cantidad de jugadores jóvenes y el futuro que tiene Colombia a partir de esta construcción de equipo que se está haciendo”.



El doble ensayo fue muy satisfactorio para Lorenzo: “Son dos selecciones de un alto nivel. Lo han demostrado en el mundial de Qatar. De pronto la selección coreana es un poquito más agresiva, un equipo más compacto desde lo táctico. Japón tiene algunos jugadores más destacados en el uno contra uno, en el mano a mano”.