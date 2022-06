¿Pedían títulos y palmarés? Lorenzo, a punto de coronarse en Perú

El asombro por el nombramiento de Néstor Lorenzo como nuevo DT de la Selección Colombia, ha ido dando paso a la expectativa por un hombre que, si bien tiene experiencia en eliminatorias como asistente de José Pékerman, aún debe despejar las dudas por una carrera que apenas comienza y en la que no hay ningún título.

Voces como la de Jorge Luis Pinto han causado revuelo, pues en declaraciones a FUTBOLRED ha dejado claro que no es un detalle menor una hoja de vida con estrellas y peso para dirigir a la tricolor: "Néstor Lorenzo no tiene estatus para dirigir la Selección Colombia", dijo. No es el único que tiene esa percepción.



Por eso es importante para Lorenzo lo que ha ocurrido el último fin de semana, nada menos que una victoria 0-1 del melgar contra Sport Boys, que le ha permitido consolidarse en la punta del campeonato peruano con 37 puntos y ubicarse a solo dos partidos de su primer título como DT.



El equipo del argentino tiene 4 unidades más que Sport Huancayo, su inmediato perseguidor, que tiene un partido menos. Si logra vencer a Atlético Grau (local, 24 de junio) y Alianza Atlético (visitante, 3 de julio) no dependerá de nadie y será campeón, justo lo que necesita para despejar las dudas. Incluso una combinación de resultados podría darle la corona, pero es un hecho que la primera opción está en sus manos.



Vale decir que el entrenador no se hará cargo del equipo nacional hasta que cumpla los duelos de ida y vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Melgar y Deportivo Cali (29 de junio y 6 de julio), justo finalizando el Torneo Apertura peruano. Si tiene suerte saldrá por la puerta grande de un lado y llegará por esa misma vía a su nuevo destino. Todo está en sus manos.