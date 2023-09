Abadía negó vetos en la Selección: así habló luego de la salida

El proceso de Nelson Abadía con la Selección Colombia Femenina llegó a su fin. Luego de la participación histórica de la tricolor, llegando hasta los cuartos de final del Mundial, las cosas cambiaron y la FCF comunicó la salida del estratega.



El entorno de la Selección siempre ha generado polémica, por las decisiones y presuntos vetos que se hablaban en el pasado. Ante esto, Abadía habló con F90 de ESPN, no solo de esas decisiones que se le cuestionaban, sino de lo que le permitió a la tricolor llegar a ese objetivo de hacer historia en la Copa del Mundo.



Posibles divisiones por las normas del plantel: No, para nada. Con este grupo vengo desde procesos de juveniles y mayores. Venimos desde hace siete años, consecutivos. Siempre he puesto las condiciones disciplinarias, códigos universales que hay. Exigencia y disciplina. Una de las cosas que aprendí a grandes hombres, como lo fue Marroquín, Ochoa.



Siempre fui convencido del orden. Quizás ahora no se acepte tanto, pero los principios no se negocian. Ellas sabían que había otras características, por un aspecto generacional. Si no fuera por eso, Colombia no llegaba a donde llegó. Un equipo es reflejo de quien lo dirige.



Si un equipo juega bien o mal, tiene influencia de su técnico. Tuvimos una Selección disciplinada en lo táctico, en el ordenamiento, en lo que realizaron en cada momento de juego y eso era reflejo de la interna del grupo.

Posibles vetos en la Selección: eso jamás lo permitiría. Una de las cosas que más fastidiaban era que decían que yo no podía escoger, ni jugadoras, ni de dirigentes. La escogencia fue mía y en estos siete años fui craneando la llegada al Mundial. Nunca dije vetos, se decía eso, nunca los tuve ni había para tenerlos.



Después de que una jugadora esté bien, las he tenido. Cuando la jugadora es buena, sea lo que sea hay que tenerla. Íbamos fecha a fecha, probando opciones, sabíamos de la rapidez y evolución del fútbol femenino.

No pueden conceptuar eso, por más conocimiento que tengan. No tienen el mismo conocimiento que tengo yo, el fútbol es de conceptuación, tengo mi concepto técnico y eso es parte de mi principio de juego. Sabía de ellas, pero necesitaba otras cosas. Cuando Leicy se proyectó de esa forma y la tuve. Son conceptos respetables.