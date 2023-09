Abadía se confesó: ¿Hubo veto a Yoreli Rincón en Selección Colombia?

Nelson Abadía salió de la Selección Colombia Femenina hace unos días y ante su paso al costado del combinado tricolor ha revelado muchos detalles de lo ocurrido en su ciclo como seleccionador nacional.



Entre esas revelaciones se refirió a los supuestos vetos que hubo contra varias jugadoras de la Selección como Yoreli Rincón, Natalia Gaitán, Vannesa Córdoba e Isabella Echeverri.



El técnico fue contundente y contó los verdaderos motivos de la ausencia de las futbolistas en las convocatorias desde hace unos años.

"No hubo vetos. Fue una exigencia netamente técnica", recalcó Abadía en entrevista para Semana.



Además, mencionó cómo era su relación con las jugadoras, pese a no ser convocadas: "Ellas me escribían y yo les respondía. Sigo respondiendo a todas las jugadoras que estaban y las que no".



De igual manera, señaló que la situación con Yoreli no estuvo relacionada con peticiones de jugadoras o directivos: "Netamente futbolístico y le hago una aclaración: jamás en mi vida he permitido que ningún dirigente, ningún jugador, representante o empresario me diga a quién tengo que llevar o poner".



Finalmente, Abadía también confirmó que ningún cargo superior en la FCF le dijo que jugadoras no podía llevar: "Para nada. El día que yo permita eso me retiro del fútbol. Un grupo lo manejo yo. Ningún dirigente me ha impuesto la nómina".