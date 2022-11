Abadía destacó el gran año del fútbol femenino en Colombia

En la tarde-noche de este martes, la Selección Colombia Femenina de Mayores cerró la competencia del 2022, en el que vencieron 1-0 a Zambia por el segundo partido de la fecha FIFA del mes de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Tras finalizar el partido, el técnico Nelson Abadía habló lo que significó este nuevo triunfo.



“Hoy encontramos igual que el sábado pasado, un equipo muy dinámico, físico, a veces pegando mucho, esa clase de fútbol que se practica en África. Tenemos un rival en el mundial y eso nos da una pauta de lo que vamos a enfrentar y el hecho de respaldo que nos ha dado Cali, es lo que ha hecho que la selección se identifique con ese juego que le gusta a la gente”.



Resaltó el crecimiento tras la Copa América: “este fue nuestro sexto partido tras la copa, en cada uno la selección viene evolucionando, creciendo, tomando más oficio y lo que se requiere para llegar al mundial es eso, dentro de cada una de las componentes del equipo. Es una selección que no le importa quien esté de rival, siempre les he dicho que lo más importantes es la prestancia y presencia de ellas como futbolistas”.



Esperan cerrar el año con un microciclo y en febrero con el cuadrangular amistosos en Australia: “vamos a tener otra convocatoria con las jugadoras que van a estar acá en el país, estamos pendientes de que se realice el cuadrangular en febrero, que para nosotros es preponderante el tener esa posibilidad de ir a Australia. Ya lo otro es manejarlo aquí”.



Destacó el año que tuvo el fútbol femenino en Colombia: “fue un año extraordinario, pero es recogiendo frutos de lo que se hizo en determinado momento, hace cinco años atrás que comencé con todos los procesos de selección sub-17, que en ese momento era sub-15, donde están todas las jugadoras que estuvieron recientemente en el mundial de la India. Esas jugadoras que vienen desde hace cinco años en el sub-20 de Costa Rica y la mayores. Ya en febrero de este año entregué esas dos categorías para dedicarme de lleno a la mayor”.



“Esas invitaciones como la de Australia, ya llegó otra de Italia, no son invitaciones, son distinciones al fútbol femenino. Ya no tenemos que tocar puertas para que nos dejen entrar o para que quieran jugar con nosotros, ya nos invita y eso es bueno. Es una distinción a todas nuestras futbolistas”, añadió el estratega.



Por último reveló cómo están en la parte física la guardameta Catalina Pérez y la centrocampista Mónica Ramos: “lo de Catalina es un resentimiento de rodilla, que le da más o menos para unas cuatro semanas de recuperación y lo de Mónica fue un golpe directo a la rodilla que se inflamó, pero en una semana y media estará bien”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15