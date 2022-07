Esquema que sirve no cambia: Abadía pecó por variantes y no arriesgar

Previo al compromiso, la antesala marcaba que Nelson Abadía iba a salir del arranque del partido con línea de cinco en la defensa. Sin embargo, continuó usando a su mejor arsenal que le dio soluciones a lo largo de la Copa América. Un 4231 característico con Catalina Pérez; Daniela Caracas, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Vanegas; Daniela Montoya, Lorena Bedoya, Leicy Santos, Linda Caicedo, Catalina Usme y Mayra Ramírez.

Hasta ahí, todo normal, salvo la titularidad de Daniela Caracas por encima de una dudosa Mónica Ramos, pero que estuvo como suplente. Caracas le pesó arrancar de inicio y Brasil atacó incesantemente por la banda derecha de Colombia. Aunque se tenía pensado que iban a salir a defenderse, estuvieron a la altura en los dos rubros. Jorelyn Carabalí y Daniela Arias fueron fundamentales, y en un error aislado de Manuela Vanegas, llegó el penalti.



Cuando llegó el gol de Debinha, Colombia debía buscar y jugársela toda en los minutos restantes. Pese a que manejaron la pelota, y atacaron incesantemente, Nelson Abadía pecó al demorar los cambios como ha venido siendo la constante en fase de grupos y semifinal contra Argentina, desgastando a sus jugadoras, mientras que Pia Sundhage en Brasil metió sangre nueva.



Además, sacó a Mayra Ramírez, la jugadora de ataque y dejó a la Selección Colombia sin una ‘9’ clara que pudiera atacar. Metió en su lugar a una extrema como Diana Ospina que poco pesó en la cancha. La estructura cambió en el complemento, Nelson Abadía se sintió cómodo con lo hecho en la primera parte, y salieron a defenderse más que a buscar el gol.



A Gisela Robledo la metió por Lorena Bedoya faltando cinco minutos para el final, algo que también debía venir anteriormente. Sacar una volante de marca y meter a una delantera como Gisela era necesario para arriesgar. Ya valía lo mismo perder 0-1 o por dos goles de diferencia. Tenía que buscar alternativas en el segundo tiempo, pero no las hubo por la misma demora de Nelson Abadía.



El desgaste le jugó una mala pasada a la Selección Colombia y nunca reestructuró Nelson Abadía. Al no hacer los cambios cuando necesitaba. Las cafeteras hicieron ver mal a Brasil, pero nunca hubo ese atrevimiento o esas ganas de seguir atacando. Linda Caicedo cooperó en defensa y ataque, pero su velocidad y atrevimiento era vital para llegar al arco rival e intentar igualar o hasta ganar.



El semblante es que fueron superiores a lo largo de los 90 minutos, pero pecaron al no arriesgar. Buscar el todo por el todo, jugársela desde temprano. Sin embargo, nunca hubo ese cambio táctico de Nelson Abadía.