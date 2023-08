Nelson Abadía contó la razón por la que se fue de Selección Colombia

La Selección Colombia femenina hizo una histórica participación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, competencia a la que llegaron hasta los cuartos de final y dejando una imagen importante con respecto a la evolución que han tenido en los últimos años.

Luego de varias semanas del logró mundialista, la Federación Colombiana de Fútbol comunicó que el técnico Nelson Abadía terminaba su vínculo contractual con la institución y quedó en el aire las razones que llevaron a tomar esa decisión.



Con respecto a su salida, el técnico Nelson Abadía habló con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio y aclaró por qué se tomó esa decisión, aunque enfatizó en que ya era hora de decir adiós y que fue de mutuo acuerdo.



“Son ciclos que se van cumpliendo, ya era siete años de trabajo continuo con todas las categorías. Se logró estructurar categorías juveniles y se construyó una huella importante para la selección, para que todas las jugadoras que llegara a la absoluta”, dijo inicialmente Abadía.



Además, agregó: “ya estábamos hablando sobre mi salida y llegamos a un acuerdo sin inconvenientes. En esto hay que dejar las puertas abiertas".



Por otro lado, Abadía resaltó que quiere buscar otros objetivos como técnico y ante la posibilidad de ir a dirigir a México, mencionó que tiene varias ofertas, aunque tampoco negó verse en fútbol masculino porque no es un entrenador de género sino de futbolistas independientemente si son mujeres u hombres.



"En este momento todo es especulación, ha habido acercamientos no solo con México sino que con otras partes también. En este momento mi prioridad siempre fue la Selección Colombia por todo lo que hicimos u todo lo que se logró. Yo soy convencido que uno es entrenador de futbolistas y no de género. Tenemos varios casos de otros técnicos que han dirigido selecciones masculinas y femeninas. La diferencia es de manejo, pero las estrategias y trabajo es lo más importante”, finalizó Abadía.



Hay que recordar que dentro de los logros de Nelson Abadía con la Selección Colombia femenina se encuentra una medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2014, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019, el subcampeonato de la Conmebol Copa América 2022 y los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.