Natalia Giraldo: con la capa puesta dentro y fuera de la cancha

Es temprano para hablar, está más que claro, y se sabe que cada vez que se habla con la convicción de seguir creciendo en un Mundial puede traer consecuencias. Ese dicho de no hablen antes de tiempo le puede cobrar a la Selección Colombia que pese a la humildad que han mostrado en Costa Rica, Natalia Giraldo, heroína en el debut ante Alemania compareció ante los medios y no titubeó en mantener el anhelo de ser finalistas y por qué no, alzar la copa.

Doce años después del primer Mundial Sub-20 al que participó la Selección Colombia, dos grupos de mucho talento, uno en Alemania y otro que lo está demostrando en Costa Rica en el debut y que ilusiona a todo un país en un 2022 plagado de fútbol femenino a nivel de selecciones. Natalia Giraldo, quien sostuvo en la última jugada del partido la victoria contra Alemania con una increíble atajada, resaltó la dificultad en esta cita orbital.



La victoria marca un gran inicio mundialista y todo esto son pasos para pensar en poder ir escalando en la tabla general, que, de hecho, celebran en la cima del Grupo B con México y Nueva Zelanda además de Alemania que increíblemente aparecen últimas. Natalia Giraldo dijo cómo ve a las aztecas, “ya lo empezaremos a analizar y como contrarrestarlo. Ayer pensábamos solo en el partido con Alemania y ahora ya es momento de preparar el partido. Ya empezaremos a trabajar en el segundo juego”.



Después de la histórica victoria ante Alemania, Natalia Giraldo habló sobre lo que se viene y la planificación de México, “en este momento estamos en recuperación, en la tarde tendremos reunión con el profe para ver los videos de lo que tenemos que corregir y lo que tenemos que fortalecer”.



El talento venció al portento físico de las alemanas, a punta de las escapadas de Linda Caicedo en los desbordes, Gabriela Rodríguez y Gisela Robledo que no tuvo su mejor partido, de la seguridad defensiva y una Ana María Guzmán entonada, Natalia Giraldo analizó cómo ganarle a la altura de las rivales, “el equipo de Alemania fue un equipo con buena estatura y supimos contrarrestar eso, fue una de las cosas que trabajamos en la semana, sabíamos que cualquier balón arriba nos podían ganar”.



Analizó a Alemania, “el partido de ayer era un partido difícil, pero todas estábamos convencidas de conseguir la victoria. Veníamos trabajando desde mucho antes, luego llegó el profe Paniagua a ayudar al equipo, pudimos trabajar, tener un buen Sudamericano, luego Juegos Bolivarianos para salir campeonas. Acá en el equipo sabíamos que teníamos como jugar y ganar ese partido, no fue una sorpresa ganarlo”.



Mantuvo cuáles son los temas en los que hay que mejorar, “rescato mucho del equipo la actitud que tuvimos desde el principio. Todas resaltamos ayer en la cancha, todas hicimos las cosas bien. Muchas jugadoras sobresalieron ayer y eso es lo que hay que hacer volver con la actitud y las ganas que tenemos”.



Le preguntaron por ese rótulo de favoritas al que ahora se adjudican por vencer a Alemania, “no veníamos con tanta fuerza o la gente no creía tanto en nosotras, aunque nosotras siempre nos hemos visto clasificando a la segunda fase y disputando las finales. Fue un buen partido, ganarle a Alemania no es fácil, pero todavía quedan dos partidos importantes para seguir construyendo el camino”.



Finalmente, no titubeó en dar cuál es el objetivo y en mencionar lo igualado que está este Mundial, “el nivel que tenemos puede llegar a ser igual o mejor que el de otras selecciones, el campeonato está muy parejo. No hay ningún grupo fácil. Todas tenemos la convicción de llegar lejos, disputar la final y por qué no ganar la Copa del Mundo”.