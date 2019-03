'En Italia me dieron la confianza y así llegaron los goles': Muriel

Luis Fernando Muriel se unió a la concentración de la Selección Colombia en Japón y, además de su alegría por volver a integrar la Tricolor, se refirió a su buen presente en Fiorentina, donde es una de las figuras y ha vuelto a la senda goleadora.



“Ha sido un buen inicio desde la llegada a Italia y esto me ha permitido volver a la Selección, pues me han dado una gran confianza”, arrancando diciendo el goleador, que ha recuperado su nivel desde el regreso a la Serie A.

Posteriormente, cuestionado respecto a la posibilidad de jugar con dos delanteros y a su rol en los anteriores esquemas de la Tricolor, aseguró: “Siento que puedo cubrir cualquier posición en ataque, pero estar cerca la portería es lo que más me gusta. Estoy a disposición de lo que quiera el entrenador y lo que la Selección necesite”.



Y respecto a los goles y a esa capacidad goleadora renovada desde el inicio de este año, mencionó: “se deben a la confianza que he recibido y que he sentido por parte del entrenador y los compañeros. Independientemente de la posición que tenga dentro del campo, cuando uno está con esa confianza las cosas le salen mejor y se ha demostrado”.