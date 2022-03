Si es por racha, Colombia tiene goleadores: ¿a quiénes llamará Rueda?

La Selección Colombia está a 13 días del doble reto final de las Eliminatorias, el que depende no solo de resolver los enormes problemas propios sino de resultados ajenos.

La buena noticia es que para esos partidos contra Bolivia (24 de marzo, Barranquilla) y Venezuela (29, Puerto Ordaz), hay goleadores en racha. Y eso es más de lo que ha podido contarse en el pasado, en esos siete partidos sin gol que acumula el equipo nacional.



Este jueves quedaron volvieron por sus fueros jugadores que no han sido prioridad para el técnico Reinaldo Rueda pero que, si fuera por meritocracia, deberían estar en la consideración en la próxima convocatoria, que se conocerá en pocos días.



En el primer renglón, Luis Fernando Muriel, quien superó una lesión y está disponible, con una carta inmejorable: doblete en Atalanta contra Bayer Leverkusen y una asistencia. Más de lo que se pide a un número 9 cualquiera.

Nuevamente se juntan Ruslan Malinovskyi y Luis Muriel para un golazo del colombiano que ya tiene un doblete contra Bayer Leverkusen por #UEL.



Un jueves muy colombiano.

Pero además está Alfredo Morelos, quien aseguró que no había tenido oportunidad en Selección, pues a pesar de haber estado en el último llamado, no tuvo minutos contra Perú ni contra Argentina. Y ojo que acaba de consolidarse como tercer mejor delantero de la historia de la UEFA Europa League con sus 32 tantos.



Y no es solo una coyuntura del torneo continental sino un rendimiento parejo en Rangers de Escocia que merecería una mirada distinta.

Y ojo que no son los únicos casos pues Luis Sinisterra también está de regreso, plenamente recuperado de sus recientes problemas físicos, y en esta jornada de Europa League se ha inspirado, con gol y doble asistencia en Feyenoord (triunfo 2-5 a Partizan).



Estuvo antes pero desapareció de la convocatoria. ¿Es el momento de darle una nueva oportunidad si antes la supo aprovechar? Por supuesto.

Si vamos hasta los actuales, hay que decir que el tan discutido Miguel Ángel Borja ha marcado 3 goles desde aquella decepcionante penúltima jornada de las Eliminatorias. Lo que quiere decir que si se buscan atacantes los hay y en buen momento. ¿Cuál entrará en la consideración de Rueda? Esa es la discusión. Ha pasado antes que ni en sus mejores momentos han podido lucir los atacantes nacionales por los serios obstáculos que hay en los circuitos ofensivos. ¿Cómo aprovechar el buen momento de los delanteros? Solo dos opciones tendrá Rueda para probar que sabe aprovecharlos.