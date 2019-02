Así sería el grupo fácil y difícil para la Selección Colombia Sub-20

Muchos han sido los jugadores que han sido destacados en la Copa Mundial Sub-20, por ejemplo, Diego Maradona, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Paul Pogba, James Rodríguez, entre otros. La Selección Colombia espera rivales para la fase de grupos, así mismo la tricolor hace parte del bombo 2 del sorteo.

Este es el análisis de los casos que se suponen sean más fáciles o difíciles, dependiendo de las condiciones del rival. No se busca definir quien sea mejor o peor, pero sobre el papel algunas selecciones cuentan con mejor presente y más historia en el torneo.

Grupo fácil

Polonia:



El anfitrión de la Copa Mundial de 2019 en la categoría Sub-20, no ha participado de esta cita orbital desde el año 2007, motivo por el cual se puede observar la debilidad que tiene ante las otras selecciones del viejo continente. A pesar de tener la localía a favor, se plantea que es un conjunto con pocos jugadores de experiencia y también que su actual técnico no lleva un proceso de más de un año con los jugadores jóvenes.



Honduras:



El conjunto centroamericano, parte como una selección a la cual se le puede hacer daño. Su clasificación al Mundial se dio detrás se la Selección México y Estados Unidos, en la que quedó en el tercer lugar y logró clasificar. El factor a destacar es que es un equipo que tiene capacidad goleadora, debido a que marcó 31 goles en el camino a Polonia.



Tahití:



Esta selección, es la menos experimentada para este Mundial, debido a que solamente han participado de una edición en su historia y fue en el año 2009 en Egipto. La clasificación en Oceanía no fue sencilla, ya que perdió en el primer partido contra Nueva Zelanda, pero logró recuperarse y llegar a la final contra la misma selección. Como dato a destacar, es que Tahití no marcó ningún gol en su única presencia en una cita orbital.



Grupo difícil

Francia:



Por esto el primer rival y quizás el más complicado será Francia, actual campeón del mundo en la categoría mayores. La selección europea parte como cabeza de serie en el grupo. Jugadores como Alban Lafont, arquero titular de Fiorentina en Italia, de unas condiciones envidiables y gran experiencia en el ámbito profesional. De igual forma, Amine Gouiri, futbolista de Olympique de Lyon, marcó dos dobletes frente a Turquía e Inglaterra en el proceso clasificatorio al Mundial de Polonia.



Arabia Saudita:



El actual campeón de la Copa de Asia, tuvo una gran presentación previa al Mundial, en el que clasificó sin ningún problema. Un dato que es importante resaltar es que ocho jugadores diferentes marcaron gol en esta competición, mostrando un grupo sólido que se impuso a Japón y Corea en el mismo. Un rival de cuidado con muchas credenciales por lo realizado en su clasificatorio. Su mejor resultado en la Copa Mundial fue en Colombia cuando llegó a octavos de final.



Catar:



La selección asiática tiene un gran proceso que se viene realizando desde el año 2006 con el proyecto Aspire Academy. Esta selección disputará su cuarto Mundial en la historia, cabe recordar que en 1981 fue subcampeón, siendo este su mejor resultado. Su carta de gol es el jugador Abdulrasheed Umaru, quien marcó 7 goles en el clasificatorio para la cita orbital.