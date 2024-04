¿Qué pasó? Inconformidad por amistoso Colombia vs Guatemala sin TV

La Selección Colombia Femenina venció 3-0 a su similar de Guatemala, en amistoso válido por la fecha FIFA, que sirvió de preparación para los Juegos Olímpicos París 2024.

Wendy Bonilla, Mayra Ramírez y Catalina Usme anotaron los goles para el equipo de Marsiglia, quien aprovechó la ocasión para probar una nómina con jugadoras que no habían estado contra México (1-0) y que esperaban una oportunidad para mostrarse de cara a la competencia, a finales de julio.

​Sin embargo, esa segunda salida no se pudo ver por televisión en el país pues, aunque se anunció por señales HD de Caracol y RCN TV, finalmente no se transmitió. Eso generó una gran inconformidad de parte de los hinchas, que dejaron claro en las redes sociales que estaban listos para ver al equipo y se quedaron sin nada, pues no fue posible seguirlo ni online.

Me parece una falta de respeto que digan que va por RCN y Caracol Hd2 y llega la hora del partido y uno no ve nada; ni un comunicado explicando algo; simplemente "jodanse" mal todo con el viejo Jesurum — Andrés Lopera (@andresmonaco) April 9, 2024

Perfecto.. arrancó el partido y ni Caracol ni RCN lo está pasando, bien ahí https://t.co/znoYbQq7iE — JuanCa (@SoloJuanCamilo) April 9, 2024

Para transmitir el partido no aparecen RCN ni Caracol, pero para salir en el diseño como patrocinarores de la Selección 🇨🇴 ahí sí están.



El compromiso como marca que apoya a la tricolor debe verse siempre ⚽️, no solo por conveniencia. https://t.co/Odfiad1AN4 — Andres Acosta (@soyandresacosta) April 10, 2024