Factura de Selección Colombia: clubes pierden figuras por Eliminatoria

La Selección Colombia es un honor, un orgullo, un sueño hecho realidad para los jugadores. Para los clubes que pagan sus salarios es un tortura. Le dicen 'virus FIFA' y es, en el caso de la Selección Colombia, casi una epidemia.

Los conflictos entre el equipo nacional y los clubes tiene una larga historia en la que se recuerdan, entre otros, los desencuentros con James y Real Madrid, Santiago Arias o Jackson Martínez y el Atlético, todos los equipos de Falco y así... faltaría tiempo para mencionarlos a todos. No es exclusivo de la tricolor, pues vale decir que Athletico Paranaense perdió definitivamente a Arturo Vidal tras la lesión de rodilla por la que tuvo que operarse, justamente tras el 0-0 del martes contra los cafeteros.



Casi que para no dañar la tradición, ahora Colombia está devolviendo a sus equipos a al menos tres figuras que no podrán estar a las órdenes de sus entrenadores tras los duelos contra Venezuela (1-0) y Chile (0-0).



El primer caso, el más grave, es el de Yerry Mina. “La ACF Fiorentina informa que esta tarde el jugador Yerry Mina, que regresó a última hora de la mañana, fue sometido a pruebas instrumentales tras la lesión sufrida durante el partido Chile-Colombia. Las pruebas realizadas evidenciaron una lesión entre el primer y segundo grado de la unión miotendinosa del músculo recto femoral del muslo izquierdo. El jugador ha iniciado el proceso de rehabilitación y será reevaluado a lo largo de las próximas semanas”, dijo el club en un comunicado.



Los últimos años del zaguero han sido un suplicio por los problemas físicos y por eso su contrato es de una sola temporada. Ni siquiera se había estrenado en su club porque esperaban a que estuviera atléticamente más firme, pero eso, que parecía tan claro para todos, fue una invitación al riesgo para Néstor Lorenzo, quien lo usó en los dos juegos como titular: en Barranquilla pudo solventarlo porque Venezuela casi ni atacó, pero en Santiago, en una casa lamentable, a los 20 minutos tuvo que retirarse. Imponderable, sí. Pero alto riesgo, al fin y al cabo.



Y no es el único caso. Juan Guillermo Cuadrado acusó una molestia física desde su llegada a la concentración, pero luego el vuelo de Jorge Carrascal no llegó a tiempo y hubo que sacrificarse. ¿Resultado? Apenas aguantó 45 minutos, jugó lejos de su mejor versión contra Venezuela y fue sustituido y ahora es duda en Inter.



Según informó Inter News, el jugador colombiano presenta una tendinitis que requerirá exámenes primero y tiempo de recuperación después, con lo cual Inzaghi, que ya le había dado minutos tiene que empezar otra vez de ceros con él... y es un jugador veterano.

Parece ser la misma suerte de Jürgen Klopp, quien no podría tener a Luis Díaz como titular pues aunque viajó de inmediato tras el partido en Santiago contra Chile, este jueves no se entrenó normalmente y es duda para el duelo del sábado, contra Wolverhampton.



No es el guajiro la única duda pues el argentino Alexis Mac Allister y el uruguayo Darwin Núñez tampoco tendrían acción si no es estrictamente necesario. Solo Alisson Becker, quien viajó con Brasil pero no jugó, está fijo. Por ahora, sin datos de todos los clubes, ya hay una primera factura de Colombia tras tras las Eliminatorias.