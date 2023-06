Los convocados de la discordia en Colombia: ¿roban el puesto a otro?

No ha pasado prácticamente nunca que una convocatoria de Selección Colombia logre consenso. Ni en amistosos, ni en Mundiales, ni en concentraciones sin partidos: siempre sobra o falta alguien. Y la lista para los cruces contra Irak (16 de junio) y Alemania (20), en Europa, no es la excepción.

La lista de quejas es amplia y variada: hay muchos que lamentan la poca continuidad, la seguidilla de lesiones, la baja productividad cuando han estado en cancha, la imposibilidad de tener a otros que están en mejor racha. Cada quien defiende su punto y tiene razón. Pero la única verdad es que Néstor Lorenzo es el responsable y decide, para bien y para mal.



Y esta vez tocó varios callos. El primero, sin duda, Yerry Mina. A sus 28 años (1,95m, perfil derecho) apenas jugó 8 partidos y marcó 2 goles por una seguidilla de lesiones. Tal fue su inactividad y el riesgo inminente de perderlo que, siendo una adquisición de 30 millones de euros en su momento, lo dejaron ir libre en Everton y no se sabe cuál será su destino. Pero ojo: desde 2016 es hombre de Selección y fue gran figura en el Mundial Rusia (3 goles) y jugó tres Copas América, un registro que el DT argentino nunca pasa por alto.



Después está Wilmar Barrios. Vale la pena decir que no estuvo en el último llamado por problemas físicos pero, a sus 29 años, fue indiscutible en Zenit con 31 partidos, 1 gol y tiene huella de un Mundial y dos Copas América. Otro que tiene fijo su lugar.

​

También del Zenit viene otro nombre que genera desacuerdo: Mateo Casierra, de 26 años, 1,86m. Llama la atención que es su primer llamado contando todas las categorías de Selección pues fue campeón con Cali (Apertura 2015), con Jong Ajax (segunda división de Países Bajos?, con Racing en Argentina y ahora Premier League de Rusia. Jugo 34 partidos y marcó 6 goles en la temporada. Sin Luis Sinisterra por lesión había que ver extremos por derecha...



Justamente, en esa posición del hombre del Leeds (por ahora pues podría salir cedido tras el descenso en Premier), está otro que generó dudas: Diego Valoyes (26 años) llega con 16 partidos y dos tantos, que no es mal promedio para el 2023. Sin embargo, fue fijo con Rueda y ni con él ni ahora ha hecho tanta diferencia.

​

El lío del 9



Ahora que no está Falcao, a quien siempre se le respetó más su historia que su presente, pobre por demás en Rayo Vallecano de España, se abre la discusión del número 9.



Lo curioso es que parecía estar resuelta con Jhon Jader Durán, a quien Lorenzo ha ido convocando casi siempre pero ha dejado por fuera esta vez. ¿Por qué? He ahí la cuestión: en enero pasó de la MLS a la Premier League y el aterrizaje no fue ideal, pues apenas suma 126 minutos. Sin embargo, sin esa continuidad fue llamado y hasta le hizo gol a Japón. ¿Por qué dejarlo fuera justo ahora y no arroparlo, a sus 19 años? Solo lo sabe el DT.



Y entonces se abre la polémica pues sí se mantiene Rafael Santos Borré, otro suplente aclamado en Eintracht Frankfurt. Su data es sorprendente: suma 47 partidos pero 32 han sido de suplente y apenas promedia los 1.400 minutos en todo un año. ¿Le quita el cupo a alguien? Pues por rendimiento si: a Jhon Córdoba, de Krasnodar, autor de 20 goles. Sin embargo, no parece ser del gusto del entrenador pues hace mucho no se viste de amarillo.



¿Juveniles discutidos?



En el capítulo final de las discusiones, los llamados al recambio que todos exigen tras la eliminación del Mundial de Catar.



Para empezar, muchos consideran que ​Yaser Asprilla no llega bien y se equivocan, pues con el Wigan de la segunda división inglesa suma 39 PJ y 1 gol en la temporada. Más que eso, a sus 19 años de edad ha dado buenas puntadas cuando ha estado con los mayores y firmó un aceptable Mundial Sub-20.



Entre los zagueros hay más que nada desconocimiento pues los dos llamados de la MLS tienen buen presente: Yerson Mosquera, de 22 años, 1,87m y del registro de Cincinatti FC, suma 17 partidos en el año y 2 goles, mientras que Juan David Mosquera, de 20 años, 1,80m y del Portland Timbers, totaliza 18 PJ y 2 goles. ¿Querían renovación? Es la oportunidad de aprovecharla pues Carlos Cuesta (Genk), por alguna razón que no es un problema físico, no entró en esta convocatoria.