¿Fue difícil? Monsalve y el pulso que ganó a Ángel para Sudamericano

Héctor Cárdenas comenzó trabajos en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol con los 23 convocados al Sudamericano Sub-20 que se llevará a cabo en Cali y Medellín y entre la discusión hubo varios jugadores que se quedaron por fuera del torneo.



Con miras a ganar el cupo al Mundial de la categoría en Indonesia, Cárdenas eligió hacer varios cambios y dejó a algunos que estaban dentro de la plantilla en amistosos y torneos de preparación. Uno de ellos fue el de Tomás Ángel, quien a último momento no fue incluido y generó polémica.



Con respecto a las ausencias, el técnico de la Sub-20 de Colombia, Héctor Cárdenas, ratificó en una charla amena con la prensa, que hubo mucho jugador visto y probado, pero que a veces se le es difícil escoger entre tantos destacados y luego condensarlo en una lista de 23 futbolistas, dejando claro que lo más importante es que ya llevan un proceso y son parte del seleccionado sean convocados o no, presagiando una buena materia primera para el futuro.



De igual manera, dentro del discurso, el entrenador dejó claro que entre la prensa y entorno del seleccionado deben sí o sí ir de la mano, para que el país crezca en visibilidad y así muchos jugadores puedan ser dados a conocer y luego no ser juzgados de por qué este futbolista y el otro no, pues todos tienen su valor.



Uno de los jugadores que Cárdenas convocó en lugar del anterior mencionado Tomás Ángel, fue el jugador del Medellín Miguel Monsalve de 18 años de edad, quien terminó ganándole el pulso por su versatilidad en ataque, arrancando como mediocampista, pero convirtiéndose en un extremo o delantero.



“Soy un volante ofensivo, me puedo desempeñar en varias posiciones de ataque. Jugué de nueve, volante ofensivo, extremo y aquí el profe me usa más de interior. Es una ventaja para mí de poder jugar en la posición que el técnico desee, creo que puedo aportar mucho”, mencionó Miguel Monsalve.



Más allá de que Miguel Monsalve haya sido elegido por encima de Ángel por temas de falta de competencia, lo cierto es que Cárdenas se habría decantado por el volante de Medellín por su polifacético juego, aunque también lo avalan sus 12 partidos disputados en 2022, mientras que el de Atlético Nacional apenas contó con cinco encuentros y a pesar de tenerlos a los dos en el proceso, decidió decidirse por el del conjunto ‘Poderoso’.



De momento, Colombia seguirá concentrado hasta el 13 de enero en la Bogotá para ir agarrando ritmo en la altura y luego viajará el 14 del mismo mes a Cali para empezar con los preparativos del debut contra Paraguay.