Monsalve valoró la entrega de Colombia Sub-20: 'No nos vamos en cero'

Miguel Monsalve ingresó para el segundo tiempo por Jhojan Torres y rápidamente se hizo protagonista en Colombia. Con buenos movimientos rompió la zaga albirroja e inclinó la cancha a favor de la tricolor; a los 47' una magistral asistencia para Daniel Luna, que puso el 1-1 frente a Paraguay.



El jugador de Independiente Medellín que se llevó los elogios tras el buen partido en el debut del Sudamericano Sub-20, dialogó con FUTBOLRED al finalizar el partido y dejó sus sensaciones del empate en el Pascual Guerrero.

"Tranquilos pero con la impotencia porque queríamos ganar este partido porque era importante comenzar con pie derecho y posicionarnos en los puestos de arriba, pero también es un rival que es muy exigente y estos torneos son competitivos. Hay partidos como este en los que crees que mereces más y empatas".



Para Monsalve no todo fue negativo. Le valoró a Colombia el punto en su estreno. "Lo positivo es que no nos vamos en cero, se suma y lo que queda es seguir trabajando porque el partido del sábado también es una final para nosotros. Tenemos que hacer valer nuestra localía y seguir confiando en el trabajo que hemos hecho todo este tiempo".



Para el jugador del DIM a Colombia le costó el primer tiempo porque jugó con ansiedad: "Si nos veíamos desordenados era por la misma ansiedad de querer ganar el partido y de querer ir hacia adelante. Nos costaba porque en los balones largos estábamos perdiendo la referencia y debíamos correr mucho para atrás. En el segundo tiempo la parte defensiva mejoró mucho".



Finalmente, Monsalve dio la clave para llevarse un punto del estreno. "Tuvimos un poco más de cabeza, nos posicionamos mejor y ganamos los rebotes. Positivo la entrega y la concentración del ese segundo tiempo. Cuando no tenemos el balón sufrimos un poco más porque a este equipo lo identifica eso. Al mejorar lo defensivo se vio mucho mejor lo ofensivo".