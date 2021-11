Borja advierte a Brasil: 'no vamos a ir a empatar sino a ganarle bien'

Miguel Borja es el goleador de la era Reinaldo Rueda y una de las esperanzas de la Selección Colombia para romper el cero que hubo que sufrir en la pasada fecha triple de las Eliminatorias a Catar 2022.

El atacante habló de su regreso tras una lesión, de la ausencia y de Falcao y de la ambición de hacerle no solo un buen partido a Brasil, sino intentar ganarle.



"Lo más importante es pensar que la selección viene con grandes delanteros que podemos hacerles daño, el trabajo nuestro es ver las debilidad de de ellos, como hacerles daño y después sabemos el potencial que tienen ellos", dijo.



Mensaje a Falcao



Creo que son momentos difíciles, no es fácil quedarse fuer de la Selección en el último día, todos sabemos lo que significa Falcao para nosotros y la fe que él tiene en Dios, ahí encontrará la fortaleza, lo tiene claro; traté de aferrarme porque fue muy duro lo que me pasó, pero desde acá le mando mis oraciones y pronta recuperación.



Su nivel físico y futbolístico



Yo creo que pasa por lo físico, mental, emocional, son muchas cosas que uno necesita para estar a disposición de la selección, independiente de cómo está uno lo importante es que el grupo esté concentrado, que lo sacamos adelante en familia, que es lo que somos. Vamos bien, tenemos jugadores que vienen muy bien y trataré de ofrecer lo mejor. Vengo muy feliz porque la recuperación fue muy rápida, agradecido con el equipo de trabajo en Gremio.



Falta de gol



El gol puede pasar, a nosotros y a todas las selecciones. Lucho Díaz viene haciendo goles. Lo d James lo decide el profe, yo solo tengo que hacer mi trabajo y lo demás el profe, que lo viene haciendo muy bien. Hay que pensar en el aquí y el ahora. Cada entreno cada día y dejar de lado lo que pasó. Si pensamos en los 3 goles a Chile no vamos a poder jugar el próximo partido, o que no se marcó la fecha pasada, vamos a estar... les corresponde a los estadígrafos. A nosotros nos toca pensar que cada entreno es una final, un paso que damos para estar cada día más concentrados a la hora de marcar, después cualquiera lo puede hacer. En el Mundial de Rusia llegó Yerry y marcó tres goles y quién lo había creído en un central. Todos tienen goles y es una bendición.



¿Cómo ganarle a Brasil?



Lo primero es entrenar bien y en el partido salir a ganar, no vamos a ir a empatarle sino a ganarles bien, teniendo los cuidados, porque otras selecciones han querido salir con ansiedad de ganar y se llevan tres o cuatro. Tenemos potencial para ganarles pero ellos también tienen grandes cualidades Vamos a dar lo mejor, tratar de controlarlos y con la bendición de Dios poder ganarles.



¿Qué corregir?



Yo miré los partidos como hincha, no analicé mucho, al emoción no me dejó. Mucha adrenalina en cada partido. El gol de Yerry lo celebré y después por el VAR nos lo quitaron. Pero yo vivo eso más como hincha. Después con el profe y los videos uno analiza con más cuidad. Eso trataremos de hacer, lo que se hace bien y lo que hay que corregir con el profe.