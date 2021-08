Borja revela detalles del roce con Martínez en Copa América ¿qué pasó?

La Copa América 2021 ya es historia, pero los detalles de aquel partido caliente entre Colombia y Argentina (1-1), en las semifinales de la competencia, siguen saliendo a flote.

Miguel Ángel Borja, delantero colombiano que ingresó en el segundo tiempo en el duelo frente a la Albiceleste, habló con ESPN y reveló el momento de tensión que vivió en la tanda de penaltis definitiva, cuando se acercó al punto blanco y se enfrentó a Emiliano Martínez, arquero del equipo gaucho, previo al lanzamiento que terminó en gol.



"Yo le iba a pegar para donde él se tiró, pero, por como él me estaba hablando, me estaba diciendo cosas tremendas, a mí me dio rabia y por eso le cobré el penalti así de fuerte, le iba a arrancar la cabeza", dijo.



Hay que recordar que Martínez fue el gran protagonista de la clasificación de Argentina a la gran final, al atajar tres disparos de la Tricolor en los lanzamientos definitivos; sin embargo, sus gestos y comentarios hacia los cobradores colombianos, fueron centro de críticas por parte de diferentes sectores que exigieron un mínimo de respeto dentro de la cancha.