Colombia 1-1 México, EN VIVO: por el título de W Revelations Cup

En medio de su preparación para el Mundial Australia/Nueva Zelanda, la Selección Colombia afronta el torneo amistoso de Women’s Revelations Cup y este martes cierra su presentación midiéndose a la anfitriona, México.



El equipo que dirige Nelson Abadía llega invicto a este último partido en León, después de empatar 1-1 contra Costa Rica y de superar 1-0 a Nigeria, con un golazo de Linda Caicedo. En juego está el título del W Revelations Cup.

Min 78. Colombia sigue sumando posibilidades de ataque. Remate frontal de Catalina que atrapa la portera.



Min 77. Lo buscó Catalina Usme y la pelota terminó en poder de la arquera Cecilia Santiago.



Min 77. Tiro libre cerca al área. Buena oportunidad para la tricolor.



Min 74. ¡Sorprendió Colombia con Manuela Vanegas! La pelota se va desviada por muy poco.



Min 71. ¡Se salvó Colombia! Doble cabezazo en el área después de un córner y salvó Carolina Arias en la línea.



Min 64. Nueva aproximación de las mexicanas, esta vez con Myra Delgadillo. La pelota pasa muy cerca al arco.



Min 61. México encuentra alternativas y espacios para acercarse al pórtico de Tapia. Colombia aguanta como puede.



Min 59. Amarilla para la capitana Daniela Montoya.



Min 55. ¡Mano que no vio la central del compromiso! Linda Caicedo intentaba por el segundo.



Min 52. Insiste México que no pasa del último cuarto de cancha. Colombia luce bien parada atrás.



Min 46. Triple cambio en Colombia. Ingresan Lady Andrade, Lorena Bedoya, Ivonne Chacón; salen Ingrid Guerra, Daniela Caracas, Yisela Cuesta.



¡Se inició el segundo tiempo en el estadio de León!



¡Finalizó el primer tiempo entre Colombia 1-1 México!



Min 45. Se jugarán 4 minutos más en el primer tiempo.



Min 40. Amonestada Mónica Ramos en Colombia. Daniela Arias ya había visto la amarilla.



Min 35. México insiste, con mucha movilidad, principalmente por banda izquierda. Colombia se defiende.



Min 28. Nueva aproximación de la tricolor. Linda metió una pelota para Daniela Caracas que quiso sorprender por derecha.



Min 27. Pelota al corazón del área que por poco hace daño a Colombia. Zapatazo de Myra Delgadillo que se va sobre el travesaño.



Min 24. El equipo local se anima y empieza a acercarse con juego directo por bandas.



Min 20. ¡Gol de México! Stephany Mayor anota el 1-1 y con el ligero toque de cabeza de Daniela Arias, sorprende a la arquera Katherine Tapia.



Min 15. Partido disputado en media cancha. Las mexicanas intentan salir de la presión y encontrar el empate.



Min 13. ¡Gooooooooool de Colombia! ¡Goooooool de Catalina Usme! ¡Gooooolazo colombiano! Cata aprovechó que la arquera Cecilia Santiago estaba salida de su arco y metió un bombazo.



Min 6. Nueva llegada de Colombia, esta vez en el juego aéreo. Tiro de esquina de Catalina Usme y pelota que intentó conectar Carabalí. La arquera se quedó con la pelota.



Min 3. Las mexicanas responden y se lanzan al ataque por izquierda. Daniela Caracas y Jorelyn Carabalí desarman a Jacqueline Ovalle.



Min 1. Primera aproximación de Colombia. Linda Caicedo, por banda izquierda, intenta generar juego. Pelota al área que rechaza la defensa.



¡Suena el silbato de la jueza costarricense y ya se juega el partido Colombia vs México!



8:59 pm - Sorteo de capitanas. Daniel Montoya ganó y elige cambio de terreno de juego.



8:55 pm - Se inician los actos de protocolo en el estadio de León.

Nómina confirmada en Selección Colombia vs México: