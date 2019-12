Mejor y peor escenario de Colombia en Copa América: que sirva ser sede

Este martes, en Cartagena, se sorteará el calendario de la Copa América 2020, que por primera vez tendrá sede conjunta en dos países: Colombia y Argentina.

En la ceremonia no habrá misterio respecto de la conformación de los grupos, pues desde la designación de la sede se sabe que habrá dos grupos definidos por la ubicación geográfica: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y una selección invitada en la zona norte y Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y otra invitada en la sur.



El tema es dónde quedarán los países invitados, que son Catar y Australia, y cuál será el calendario de los partidos.



¿Qué le sirve a Colombia?



Lo primero será que, por antecedentes, en el la zona norte quede Australia y no Catar.



Son mejores los recuerdos contra los australianos, que nunca fueron rivales en competencias oficiales sino solo en amistosos. Las cuentas hablan de dos empates y dos victorias de la tricolor, lo que ya es favorable.



Contra Catar los números no son necesariamente malos: tres victorias y una derrota, contando enfrentamientos en categorías juveniles. Pero llegan a esta Copa América para preparar su equipo del 2022, cuando serán sede del Mundial, y es preferible no encontrarse con gratas apariciones en su joven nómina.



Después, el calendario, si es que resulta cierta la teoría de que el local suele tener el camino más fácil, debería tener una consideración importante: dejar a Brasil en el debut o en el último partido, pero no en los tres del intermedio, cuando la clasificación no esté asegurada.



El vigente campeón de Copa América es 'el coco' de la primera fase y por eso conviene medirse a él cuando las cosas estén dichas. No hay que olvidarse que Neymar querrá tomar revancha del torneo que no pudo jugar en su país por lesión y querrá usar este torneo como vitrina, si es que no ha logrado salir de PSG para mediados de año...



Lo ideal es que el país invitado, Ecuador, Perú y Venezuela sean los rivales para buscar la clasificación a la segunda fase, a donde llegarán los cuatro mejores equipos de cada zona.



El otro asunto es que sea posible evitar los viajes en cuartos de final y semifinales. Esa decisión se tomará este martes en Cartagena, pero es posible que esos 8 clasificados deban moverse entre Argentina y Colombia para sus compromisos. Lo deseable es que los países que son sede no tengan que moverse, pero eso todavía no es seguro.



La Copa en Colombia, cuya única finalidad es la unificación de calendarios con la Euro, se disputará del 12 de junio al 12 de julio del 2020.