'Esta fecha va a ser fundamental': Uribe analizó el duelo vs Ecuador

Matheus Uribe, volante de la Selección Colombia, atendió a los medios de comunicación previo al duelo crucial contra Ecuador, y aseguró que el equipo está mentalizado en ganar, pues todos son consientes de que los tres puntos dejarán a la Tricolor en los puestos de clasificación directa al Mundial de Catar 2022.

"El rendimiento de local tiene que ser rozando el 100%, con la localía tenemos que hacernos muy fuertes, sabemos lo que significa jugar en Barranquilla, tenemos que sumar la cantidad de puntos para estar en la zona de clasificación directa".



Sobre el rival, Matheus no quiso entrar en detalles, pero dejó claro que cada partido es diferente y que todo el grupo está motivado para salir a buscar el resultado.



"Todos los partidos son diferentes. El profe tiene esa pelea con nosotros, en el grupo, para sacar la alineación. Nosotros tenemos que estar al 100% para lo que el profe disponga y esperar cuál va a ser su idea en el partido. Tenemos una Selección con jugadores que pueden suplir a los titulares y hacerlo igual o mucho mejor", dijo.



Y añadió: "Nosotros también vivimos esto como hinchas, sabemos la responsabilidad que tenemos, ese sentimiento de hincha nunca se va... Yo soy de los que reviso la aplicación y analizo el rival, miro los puntos que necesitamos. Es algo normal que hacemos acá en la Selección".



Por último, Uribe se refirió al regreso de Juan Guillermo Cuadrado, e hizo énfasis que el volante derecho será vital para conseguir los tres puntos en el Metropolitano.



"Es un jugador fundamental para nosotros, es uno de los referentes a nivel mundial. Si bien no pudo estar en el partido contra Brasil, lo más probable que esté contra Ecuador. Aporta demasiado, liderazgo, experiencia y talento. Nosotros somos profesionales, tenemos que asumir el rol y aceptar las críticas, tener un jugador como él, le da un plus a la Selección.



"Los partidos de local los tenemos que ganar sí o sí, esta fecha va a ser fundamental, Uruguay se enfrenta a Brasil, Perú a Argentina y nosotros a Ecuador. Esta fecha va a ser fundamental, tenemos la fortuna de estar en casa frente a un rival directo", finalizó.