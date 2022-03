La revancha de Matheus Uribe: gol a Bolivia y a sus críticos

Matheus Uribe sabía que se debía una noche redonda como la que tuvo en Barranquilla, en la victoria 3-0 de Colombia contra Bolivia, que mantiene viva la tenue ilusión de clasificar al Mundial de Catar.

El mediocampista del Porto ingreso sobre el final del partido, más para refrescar la nómina y darle descanso a los que tenían tarjeta amarilla, pero acabo llevándose un premio gordo: apareció oportuno en el rebote que parecía salvar a los bolivianos y se anticipó con valentía para marcar el 3-0 contra un rival que apenas opuso resistencia una vez les entró el primer gol.



La emotiva celebración del antioqueño es el resumen de todo lo que había esperado por una noche sin manchas:

Y es que Uribe no marcaba desde el 3 de junio de 2031, en otra victoria por 3-0 pero contra Perú, en Lima. No es que se espere que resulte goleador, pero si se le reclamaba que fuera el mediocampista con más salida, el más preciso en la entrega y socio de todos los que arriba pasaron siete partidos sin gol, hasta la feliz noche de Luis Díaz este jueves.



En 13 partidos Uribe tiene justamente esos dos tantos en su cuenta, casi lo único que destacaban sus críticos, para quienes otras cifras eran elocuentes: 0,2 pases clave en Eliminatorias, 0,8 interceptaciones por juego, solo 40 por ciento duelos totales ganados, según datos de SofaScore.



Uribe siempre dispuso de las oportunidades y el voto de confianza de todos los entrenadores desde el Mundial de Rusia 2018 pero no había podido destacarse tanto como en Barranquilla. Está fue su propia revancha.