Manuela Vanegas apunta a lo alto: 'El objetivo es ganar el Mundial'

La Selección Colombia Femenina se está preparando con miras a dejar en lo alto el nombre del país en el Mundial que se disputará entre julio y agosto en Australia y Nueva Zelanda. Colombia luchó para ser sede de esa Copa del Mundo, pero finalmente, las naciones oceánicas tendrán esa oportunidad de ser anfitriones de un certamen mundialista. Las dirigidas por Nelson Abadía se preparan en México en un torneo llamado Women's Revelations Cup en donde enfrentaron a Costa Rica igualando a un tanto, ahora se verán con Nigeria y contra las mexicanas en la última fecha el sábado 18 y martes 21 de febrero.

Colombia igualó a un tanto contra Costa Rica en lo que marcó el debut en la Women's Revelations Cup y la ambición es ganarla sin duda alguna, pero la historia no inició de la mejor manera después de la victoria de México que lidera el certamen tras vencer a Nigeria. Un objetivo claro para sembrar buenas sensaciones con el fin de quedar campeonas en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Manuela Vanegas y Marcela Restrepo saben lo que se juegan y lo que quieren lograr con el combinado nacional.



En medio de un día de descanso antes de enfrentar a Nigeria, la Federación Colombiana de Fútbol realizó una rueda de prensa con Manuela Vanegas y Marcela Restrepo como las futbolistas para contestar las preguntas de los periodistas. Manuela trazó objetivos con la gran ambición de quedarse con el título mundialista, sobrepasar lo hecho en el 2015 cuando clasificaron a octavos de final sería lo ideal, pero el anhelo es conseguir el trofeo.

Manuela Vanegas dio claves de los objetivos que quieren lograr en este certamen amistoso y en el Mundial, "nos preparamos para ganar el Mundial. No sé el actuar de otras selecciones, pero nuestro objetivo principal es ese. Creo que mucha gente no se atreve a decirlo; el trabajo ya se está haciendo, se está enfocando en eso". Adicionalmente, analizó a Nigeria, "es un rival fuerte, físico, es el tipo de rival que nos vamos a encontrar en el Mundial sin ningún problema, están haciendo las cosas bastante bien y tienen jugadoras importantes y que vienen siendo figuras en la Liga española; por ejemplo; donde puedo también compartir esa experiencia; es un rival que nos va a exigir mucho, que nos va a ayudar también a estar en ese nivel óptimo y alto que queremos estar; que es en esa selección, y por supuesto, enfrentarnos a ese tipo de equipo nos va a ayudar en esa preparación que queremos en esa línea ascendente que queremos continuar para llegar al máximo nivel al Mundial".



Posteriormente, le preguntaron por la posibilidad de medirse contra selecciones como Italia y Francia en una nueva fecha FIFA de preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pero sentenció que no hay nada confirmado, "no nos han confirmado los dos equipos, esperemos que se pueda dar porque son dos equipos de talla mundial, que son potencia en ese momento. Medirnos a ese tipo de rival nos va a ayudar muchísimo para llegar a una preparación óptima al Mundial y es lo que queremos, son dos rivales que nos van a exigir muchísimo y medirnos contra ese tipo de equipos es continuar con la preparación y poco tiempo antes de iniciar el Mundial es bastante positivo para nosotras".



Marcela Restrepo mencionó cómo ayuda este torneo como preparación al Mundial, "sabemos que todos los equipos que estamos enfrentando es una mira para lo que va a ser el ritmo del Mundial y en final tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo y sabemos que va a ser una competencia muy difícil". Luego precisó cómo se debe jugar, "sabíamos que era un partido supremamente difícil, sabíamos que Costa Rica jugaba un poco a los contragolpes o al pelotazo más que todo, entonces claro, al final, cuando te generan tantos pelotazos y mínimas desconcentraciones, pero eso hay que corregirlo. Y sobre el ataque, al final son jugadas combinadas que el profesor (Nelson Abadía) nos pide y tratar de llegar con más gente al área; solo creo que lo vamos a ir corrigiendo en este partido contra Nigeria, seguramente lo veremos más, pero creo que eso es trabajo y más trabajo".



Por último, sobre las nuevas jugadoras de la Selección Colombia con mucha juventud, concluyó, "las puertas de la Selección están abiertas para todas las personas que vienen a aportar. El caso de Linda Caicedo sabemos que es una jugadora extraordinaria, que obviamente le sacamos el mayor provecho que viene desde las Sub-17, las Sub-20; ahorita con las mayores se ha consolidado mucho. Y el caso de las otras de Ingrid (Guerra), de Ana María Guzmán, al final todas vienen a aportar. Y eso es lo importante, que tanto la generación joven como nosotras ya las experimentadas sabemos que es un complemento muy importante y se han adaptado súper bien. Somos un grupo que se ha consolidado mucho, que la que viene a aportar es impresionante y eso nos hace crecer como selección".