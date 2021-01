Fuerte crítica de Pellegrini tras la salida de Reinaldo Rueda de Chile

Reinaldo Rueda dejó Chile para ser el nuevo entrenador de la Selección Colombia. Las reacciones por la polémica salida del estratega vallecaucano no han parado de sonar y, justamente, uno de los que se refirió al tema fue Manuel Pellegrini, reconocido DT chileno que tuvo un paso por el banquillo del Real Madrid, Manchester City y que ahora dirige al Real Betis.

El entrenador de 67 años criticó fuertemente la decisión de la ANFP y aseguró que fue un error forzar la salida del exAtlético Nacional, ya que el DT colombiano es un hombre con prestigio, el cual ya llevaba un proceso de 2 años en la 'Roja'.



“Me parece una pésima decisión. Se pierden dos años de trabajo con un técnico de prestigio, que por algo lo va a tomar la Selección de Colombia”, dijo.



Asimismo, el entrenador señaló que fue una pésima decisión sacar a Rueda, pues se cortó con un proceso en el inicio de las Eliminatorias, hecho que, para él, es 'un riesgo bastante alto'.



"Ya conocía el medio y venía trabajando con jugadores nuevos. Es botar dos años de trabajo y empezar en la mitad de las Eliminatorias con una idea nueva, eso me parece una muy mala decisión, pero no soy yo el encargado de tomarla... Ojalá que lo que se haga sea para el bien del fútbol chileno, pero yo creo que el riesgo es bastante alto”, finalizó.



Chile y Colombia se ubican en la sexta y séptima casilla respectivamente, en las clasificatorias suramericanas rumbo a Catar 2022. Ambas selecciones tienen 4 puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas.