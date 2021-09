Una voz autorizada: 'no habrá problema con traer a James desde Catar'

Tan pronto se conoció que James Rodríguez sería nuevo jugador de Al-Rayyan en Catar, muchos sepultaron su carrera con tan solo 30 años. De hecho, hay quienes dudan que regrese a Selección Colombia. Macnelly Torres, quien vistió la tricolor mientras jugó en Medio Oriente, le dio buenas noticias al '10'.



Macnelly estuvo presente en las Eliminatorias a Brasil 2014 mientras estuvo con Al-Shabab en Arabia Saudita, en la temporada 2013/14. Está convencido que la militancia de James en el fútbol de Catar no será impedimento para que Reinaldo Rueda lo tenga en sus planes. Lo animó a jugar, ganar confianza y volver pronto a Selección.



Cabe recordar que tras dejar el fútbol árabe, donde ganó la Copa del Rey de Campeones en 2014, 'Mac10' jugó con Atlético Nacional (2015-18), después pasó al Deportivo Cali (2018), jugó en Libertad de Paraguay en 2019 y su último equipo fue Alianza Petrolera, en 2020.



¿Salir a una liga "desconocida" tuvo algún impacto en la Selección Colombia?



"Para mí no tuvo ningún impacto. Después que llegué a Arabia Saudita estuve en una o dos fechas de Eliminatoria, y en la última concentración en Europa, con dos partidos amistosos antes del Mundial. Realmente no estuve fue en la última lista para ir al Mundial, pero no me vi afectado por jugar allá".



¿Qué le puede esperar a James Rodríguez después de fichar en el fútbol de Catar?



"Realmente no sé qué le puede esperar a James. Predecir el futuro está como difícil y lo único que me imagino es que se fue a Catar buscando continuidad, buscando jugar, y obviamente, la propuesta económica tuvo que ser muy buena. Creo que si trajeron a Quinterito desde la China, no habrá problema con traer a James desde Catar para las fechas de Eliminatoria".



¿Cree que James tomó una buena decisión dejando Europa para fichar en Catar?



"Solamente el tiempo dirá si tomó una buena decisión. Él se fue buscando su continuidad y la parte económica. Continuidad va a tener, él va a jugar. De ahí se va a desprender si va a ser tenido en cuenta en la Selección o no, que es el otro tema pendiente en esa decisión que tomó".



¿Por qué el imaginario es que quienes van a esas ligas están en el final de su carrera?



"Es un tema de percepción. La prensa y en muchas partes se ha vendido que esas ligas son para finalizar la carrera. Hay otras ligas más atractivas, pero muy poca gente se pone a mirar los partidos para decir. Creo que esas ligas no juegan solamente jugadores de 35, 38 y 40 años, juegan muchachos igual que en otras ligas. Estoy seguro que hay equipos muy competitivos porque me tocó en Arabia. En Colombia ya los jugadores de 30 años están viejos. Creo que esa es la idea que se ha vendido y la gente en Colombia tiene en la cabeza que es así. Sabemos que hay jugadores de 33 y 34 que siguen compitiendo en una buena forma".