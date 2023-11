¿Sinisterra por Jhon Arias? 'Puedo jugar en todo el frente de ataque'

Aunque Luis Sinisterra no tiene toda la actualidad que quisiera en el Bournemouth de Inglaterra, llega con ese roce de jugar contra los mejores del mundo en la liga más prestigiosa y, más que nada, con la asignatura pendiente de brillar con la Selección Colombia.

Lo bueno es que ya está más que preparado para el reto que venga. "Obviamente mi trabajo es estar listo, cuando el profe me de la oportunidad es una ilusión estar desde el inicio, si se da la oportunidad estar tranquilo y demostrar mi talento", afirmó desde Barranquilla.



¿Le suena jugar como extremo por derecha? "Puedo jugar por ambas bandas, lo he hecho en mi club y me ha dio muy bien, tal vez no lo mismo por izquierda que es más mi perfil y llego más cercano a gol, pero puedo jugar en todo el frente de ataque y es decisión del profe", aseguró.



"Siempre es un privilegio estar conformando este grupo selecto y está la ilusión de que si me toca jugar estar listo, entrar con la mejor actitud, aportar al colectivo", añadió.



Él sabe que el aporte suyo y el de todos es urgente: "Empezamos con pie derecho ante Venezuela, venimos de tres empates, hay que sumar en una Eliminatoria tan difícil, esperamos cortar la racha y contra un rival como Brasil que nos va a mostrar de qué estamos hechos. Es grato enfrentar estos partidos ante grandes selecciones, no tenemos por qué sentir que estamos por debajo, podemos competir de tú a tú con Brasil,

con o sin Neymar".



Es verdad que ese rival sin esas figuras puede ser una oportunidad: "Obviamente ellos están perdiendo varios jugadores clave pero Brasil tiene riqueza en su nómina, pueden suplir las posiciones, sabemos lo que representan Neymar o Casemiro pero esteremos atentos, hay que contrarrestar a Brasil que es un rival muy directo, siempre de cara a gol, hay que ver cómo perjudicarlos a ellos".



¿Y si le tocara ser interior? "Si el profe me pide ir de interior lo haré, en mi club lo hago, una liga con muchas transiciones de ida y vuelta, así que lo haré sin problema", concluyó.