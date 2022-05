Jugador explotó contra las convocatorias de Rueda: su nivel lo apoya

Para nadie es un secreto que hoy por hoy, Colombia ha dejado el nombre del país muy alto en el balompié. No sólo fue la consecución de Rafael Santos Borré, o que Alfredo Morelos también haya tenido su valía para ese subcampeonato de la Europa League. También hay que hablar de los ‘Luchos’, que hoy por hoy son la sensación en el ‘viejo continente’.

Luis Díaz, quien se ha ganado todos los elogios habidos y por haber de exjugadores británicos, y de futbolistas con largas experiencias en la Premier League, y que cada vez, da de qué hablar en el Liverpool. Es más, tras clasificarse a la final de la Uefa Champions League, el guajiro no titubeó en decir que es capaz de liderar a la próxima Selección Colombia, que sin duda alguna, necesitará el liderazgo de Díaz.

Pero, no hay que hablar solamente de Luis Díaz. Luis Fernando Sinisterra, otro jugador joven que tendrá que estar en esa nueva Selección Colombia que está por venir y que la está descociendo en el Feyenoord de los Países Bajos. A la espera de disputar la final de la novedosa copa europea, Conference League, varios equipos quieren contar con los servicios del oriundo de Santander de Quilichao.

Luis Sinisterra tuvo protagonismo en el combinado nacional, pero sus convocatorias tardaron en llegar. Sobre ello, el jugador del Feyenoord dialogó con Caracol Radio de su rol en la Selección Colombia, ‘venía haciendo las cosas bien, tenía buenos números. Me merecía ser convocado más veces de las que estuve’.

Infortunadamente, Colombia no logró clasificarse para el Mundial de Catar. Sobre ello, Luis Sinisterra tiene claro que tendrá un papel importante de cara a lo que vendrá, aunque todavía la Federación Colombiana de Fútbol no define el nuevo estratega. ‘Siempre estaré disponible para la Selección, eso es un orgullo, no sabemos qué piense el club. Son muchos partidos en la temporada… mi sueño es llegar a ser un gran jugador, uno de los mejores, ser también una gran persona. Quedar marcado en la historia de la Selección’, concluyó Sinisterra.

Asimismo, mucho se ha hablado que los ‘Luchos’ tendrán que liderar al combinado nacional por su buen momento, además de Rafael Santos Borré. Luis Sinisterra habló sobre su compañero, Luis Díaz, ‘tenemos muchas condiciones en común con Díaz, somos jugadores que nos gusta tener el balón, tenemos gol. Tengo buena relación con él, nos felicitamos, estoy muy feliz por él’.